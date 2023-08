Quelle trace Neymar va-t-il laisser dans l’histoire du PSG?

Sept ans après son arrivée en provenance du FC Barcelone, Neymar s’apprête à quitter le PSG pour s’engager avec Al-Hilal en Arabie saoudite. A l’heure du bilan, que retiendra-t-on du passage du n°10 brésilien dans la capitale?

Personne n’oubliera le vent d’euphorie qui s’est engouffré dans les rues de Paris le 3 août 2017. Après plusieurs semaines de stress et d’excitation, le PSG a bouclé ce jour-là le plus gros transfert de l’histoire du football en réglant la clause libératoire de Neymar au FC Barcelone (222 millions d’euros). L’artiste brésilien, alors âgé de 25 ans, a débarqué comme une rock-star dans la capitale. Devant des milliers de supporters en délire. Son nom s’est même affiché sur la Tour Eiffel, avant une présentation enivrante au Parc des Princes, aux côtés d’un Nasser Al-Khelaïfi aux anges…

Sept ans plus tard, l’aventure est sur le point de se conclure. Dans une ambiance nettement plus fraîche. Comme annoncé par RMC Sport, Neymar s’apprête à rallier l’Arabie saoudite pour s’engager avec le club d’Al-Hilal, basé à Riyad, où l’attend un salaire astronomique. Son départ marque la fin d’un chapitre contrasté. A l’heure du bilan, la question de son héritage suscite un vif débat. Quelle trace va laisser le taulier de la Seleçao dans l’histoire du PSG? Ses plus fervents partisans voient en lui une légende, ses détracteurs le taxent de flop. Au milieu, beaucoup s’estiment chanceux de l’avoir vu évoluer sous leur maillot préféré, tout en regrettant ses nombreuses blessures et son manque de sérieux hors des terrains...

Le 4e meilleur buteur de l’histoire du PSG

Pour la partie factuelle, Neymar, qui était encore sous contrat jusqu’en 2027, a disputé 173 matchs en six saisons avec le PSG, en inscrivant 118 buts et en délivrant 77 passes décisives (toutes compétitions confondues). Des stats qui en font le 4e meilleur buteur et le 5e meilleur passeur de l’histoire du club de la capitale. Au niveau de son palmarès, le milieu offensif de 31 ans a remporté cinq championnats, trois Coupes de France, deux Coupes de la Ligue et trois Trophées des champions.

Sur la scène européenne, le "Ney" a contribué à deux épopées marquantes du PSG en Ligue des champions, avec une finale disputée à huis-clos à Lisbonne en 2020 (défaite 1-0 face au Bayern Munich) et une demi-finale en 2021 (élimination contre Manchester City). Au total, il a participé à 41 matchs de C1 avec la tunique rouge et bleue, pour 22 buts et 17 passes décisives. Avec deux triplés (contre l’Etoile Rouge de Belgrade en 2018 et Basaksehir en 2020), plusieurs masterclass mais aussi une pléiade de forfaits.

Des blessures récurrentes

Personne n’oubliera son match sensationnel face à l’Atalanta Bergame lors du Final 8 de Lisbonne, ni ses récitals contre Liverpool ou le Bayern Munich. Mais l’histoire retiendra aussi ses nombreuses indisponibilités dans les matchs à élimination directe, avec notamment ses deux fractures du métatarse à un moins d’un an d’intervalle (février 2018-janvier 2019), qui ont à chaque fois plombé les ambitions parisiennes dans la compétition.

Sa fragilité physique est d’ailleurs l’un des points noirs de son passage au PSG. Durant ses six années de service en Ligue 1, Neymar, qui s’est souvent accroché avec les arbitres et les équipes adverses, a multiplié les (longs) séjours à l’infirmerie. Victime de la brutalité de ses rivaux ou peut-être simplement trop fragile, l’ancien prodige de Santos n’a jamais pu enchaîner une saison pleine. Et Paris en a beaucoup souffert dans sa quête de gloire.

A la table des plus talentueux

D’autant que le Brésilien a régulièrement régalé les supporters parisiens lorsqu’il a pu s’exprimer sur le rectangle vert. Ses six premiers mois sous les ordres de Thomas Tuchel, dans un rôle plus axial, resteront ses plus aboutis. Avec son aisance technique, sa vista, ses crochets dévastateurs et ses gestes de classe, le droitier d'1,75m a parfois été un spectacle à lui seul. Depuis l’annonce de son départ en Arabie saoudite, les compilations de ses plus belles inspirations le rappellent sur les réseaux.

Au niveau du talent pur, il peut s’assoir à la table des plus grands génies passés par le Parc des Princes, aux côtés de Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Raï ou Safet Susic. Son association avec Kylian Mbappé, avec qui les relations se sont distendues au fil des saisons, aura clairement marqué les esprits. Bien au-delà de l’Hexagone. Le trio qu’ils ont formé avec Lionel Messi nettement moins…

Une relation tendue avec les ultras

Reste l’image renvoyée par Neymar hors du pré. Et elle est loin d’être irréprochable. Entre ses aller-retours festifs au Brésil, ses parties de poker en pleine nuit et son hygiène alimentaire douteuse, le natif de Mogi das Cruzes (près de Sao Paulo) n’a pas toujours donné l’impression de mener une vie compatible avec le sport de haut niveau. Certains y voient d’ailleurs l’une des causes de ses rechutes incessantes, avec un manque de sommeil et un corps qui serait mal préparé aux exigences de la compétition.

Au gré de ses forfaits, Neymar s’est d’ailleurs mis à dos une partie du public parisien avec son énorme salaire, ses exigences de superstar et son manque de discipline. Au point de se retrouver dans le viseur du Collectif Ultras Paris. Les habitués d’Auteuil l’ont pris en grippe à l’été 2019, lorsque le n°10 a demandé à retourner à Barcelone, en déclarant que la remontada du Camp Nou (victoire 6-1 du Barça face au PSG) était le plus beau souvenir de sa carrière.

Loin des prétendants au Ballon d’or

Ce clash a laissé des traces les années suivantes, avec des hauts, des bas, quelques rapprochements et pas mal d’insultes. Jusqu’à ce que certains supporters viennent devant le domicile du joueur à Bougival (Yvelines), en mai dernier, pour réclamer bruyamment son départ.

Une scène symbolique des attentes placées dans ses pieds en or. Neymar était venu à Paris pour conquérir l’Europe et s’affirmer comme le meilleur joueur de la planète. Mais il n’a réussi ni l’un ni l’autre. Troisième du Ballon d’or en 2017 (avec une première moitié de saison au Barça), il est retombé à la 12e place l’année suivante, avant de finir 16e en 2021. Ses blessures l’ont exclu du classement en 2019 et 2022, sachant qu’il n’y a pas eu de Ballon d’or en 2020 en raison de la pandémie de Covid. Dans la hiérarchie des top joueurs mondiaux, Kylian Mbappé lui est d’ailleurs largement passé devant. Et ce n’était pas forcément prévu à la base…