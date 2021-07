Mercato: pas dans les plans du Barça, Umtiti commencerait à songer à un prêt

Dans une impasse en Catalogne, Samuel Umtiti pourrait se résoudre à être prêté la saison prochaine. Les dirigeants du Barça cherchent par tous les moyens à se débarrasser de leur défenseur central de 27 ans, afin d’économiser son salaire.

L’horizon de Samuel Umtiti en Catalogne semble s’obscurcir de jour en jour. Poussé vers la sortie par le FC Barcelone – qui envisagerait même, selon les médias catalans, de casser unilatéralement son contrat afin d’économiser au plus vite l'un de ses salaires conséquents (environ 16 millions d’euros bruts annuels) – le défenseur central français de 27 ans est dans l’incertitude la plus totale quant à son avenir proche.

Le quotidien espagnol Sport assure même ce mercredi que l’international tricolore (31 matches, 4 buts) songerait de plus en plus à accepter de ne pas disputer la saison prochaine sous les couleurs du Barça, et à l’opportunité d’un prêt.

Seulement six titularisations en Liga la saison dernière

Le club lui aurait, au cours d’une réunion ces derniers jours, mis sur la table toutes les possibilités envisagées pour lui, allant du transfert à la possibilité de casser son contrat qui court jusqu’en 2023. Aucune ne l’aurait satisfait, lui qui souhaitait dans un premier temps poursuivre son aventure en Catalogne. Et aller au bout se son bail, bien que Ronaldo Koeman ne compte plus vraiment sur lui, et qu'un nouveau défenseur central international a été recruté avec Eric Garcia.

Mais face à l’insistance et l’intransigeance de ses dirigeants, dans une situation économique préoccupante et qui cherchent à réduire drastiquement la masse salariale du club, Umtiti se résoudrait à envisager un mouvement cet été. Handicapé par son genou depuis le Mondial 2018, l’ancien Lyonnais n’a jamais vraiment réussi à retrouver son niveau depuis. Il n’a pris part qu’à 13 rencontres de Liga cette saison, dont seulement six comme titulaire.