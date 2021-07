Barça: les contrats d'Umtiti et Pjanic bientôt résiliés?

Le FC Barcelone négocierait actuellement la résiliation des contrats de Samuel Umtiti et Miralem Pjanic selon la presse catalane. Le défenseur français et le milieu bosnien ne serait pas vraiment disposés à quitter le club gratuitement.

Le Barça entend rapidement boucler son mercato estival. En particulier l’épineux dossier concernant la prolongation de Lionel Messi. Pour finaliser le nouveau contrat de l’Argentin, le club blaugrana doit assainir ses finances et alléger sa masse salariale. A défaut de conclure belles ventes, la direction catalane espère se séparer de plusieurs indésirables dont Samuel Umtiti et Miralem Pjanic.

Selon les informations dévoilées ce dimanche par le journal Mundo Deportivo, le Barça chercherait à résilier les contrats du Français et du Bosnien. Des négociations auraient même déjà été entamées entre les différentes parties.

Umtiti ne veut pas partir

Problème, ni le défenseur tricolore ni le meneur de jeu ne semblent disposés à faciliter la tâche du président Joan Laporta et du Barça. Les deux joueurs disposent d’un bon de sortie cet été et ont même été invité à trouver un nouveau défi alors que Ronald Koeman ne compte pas sur eux la saison prochaine.

Soucieux de convaincre le technicien néerlandais, Samuel Umtiti aurait refusé la première approche de ses dirigeants pour mettre fin à son bail. Malgré un intérêt supposé de Lyon et Marseille en Ligue 1, le champion du monde 2018 donnerait toujours la priorité à la formation catalane où il a débarqué en 2016 et où il touche un imposant salaire estimé à huit millions d’euros.

Le Barça a enclenché la lessive estivale

Pour Miralem Pjanic, la donne semble un peu différente. Arrivé pendant l’été 2020 via un énorme échange avec Arthur, l’ancien de la Juventus n’a jamais réussi à s’imposer en Catalogne. Soucieux de se relancer, le Bosnien pourrait accepter de s’en aller mais à ses conditions. Selon le quotidien catalan, le milieu de 31 ans souhaiterait d’abord étudier le marché et voir si certains de ses vieux courtisans (Inter, Juve, PSG…) sont toujours intéressés par ses services. Là encore, rien n’est fait mais le Barça espère économiser l’important salaire du meneur de jeu.

En cas d’accord pour rompre les baux de Samuel Umtiti et Miralem Pjanic, le club blaugrana réaliserait une belle économie salariale. Après les ventes de Jean-Clair Todibo à Nice (8,5M€ et des bonus), Konrad de la Fuente à l’OM (3 millions d’euros) et en attendant le transfert de Junior Firpo à Leeds (15M€), le Barça est passé à la vitesse supérieure dans son opération dégraissage. Une grande lessive estivale dont l’objectif affiché est d’obtenir suffisamment de stabilité financière pour prolonger Lionel Messi.