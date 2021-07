Mercato: en pleine opération Messi, le Barça ouvre la porte à un départ de Griezmann

Selon Sport, le FC Barcelone envisage la possibilité de vendre Antoine Griezmann cet été, notamment dans sa quête de trouver des liquidités pour enfin obtenir la prolongation du contrat de Lionel Messi.

La course contre-la-montre du Barça pour obtenir la prolongation de Lionel Messi pourrait impacter Antoine Griezmann (30 ans). Selon Sport, le club catalan ouvrirait la porte à un transfert de son attaquant français cet été. Avec encore trois ans de contrat et une belle cote sur le marché, le Français représente en effet la possibilité d’une toucher une belle indemnité en cas de départ. Et cela aiderait grandement le Barça à entrer dans les clous du plafond salarial imposé par la Ligue espagnole (revenus=salaires) pour la prolongation de Messi.

Barré par Depay et Agüero?

Le club a déjà enregistré les ventes de Junior Firpo (15 millions d'euros), Todibo (8,5, plu les variables) et Konrad de la Fuente (entre 3 et 4 millions d'euros) et tente encore de se séparer de joueurs comme Samuel Umtiti ou Miralem Pjanic. Mais cela ne suffit pas encore. Un transfert de Griezmann offrirait une latitude bien plus importante pour agir. Sportivement, le Français sort d’une nouvelle saison en demi-teinte avec quelques fulgurances dans son association avec Messi. Mais les arrivées de Memphis Depay (priorité de Koeman) et de Sergio Agüero (grand ami de Messi) vont directement le concurrencer.

Hors terrain, le Français a embarrassé ses dirigeants après la diffusion d’une vidéo tournée avec Ousmane Dembélé dans laquelle les deux joueurs se moquent du personnel japonais lors d’une tournée au Japon en 2019. Poussés par le club, les deux amis se sont excusés lundi en se défendant de racisme anti-asiatique. Le Barça aurait, de son côté, condamné ces agissements auprès de son sponsor Rakuten, marque japonais de commerce en ligne.

Cette polémique intervient pendant les vacances de Griezmann, qui souffle après l’élimination-surprise de l’équipe de France en 8es de finale de l’Euro 2021, marqué par des tensions dans le groupe. Il se retrouve désormais lié à des rumeurs de départ, fréquentes depuis son arrivée délicate au club en 2019. Selon Sport, le joueur de 30 ans pourrait intéresser le PSG, mais aussi quelques clubs de Premier League. Si Manchester City a fait de Harry Kane sa priorité, le champion d’Angleterre serait toujours attentif à Griezmann, apprécié de Pep Guardiola.