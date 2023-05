Mercato: Pavard veut quitter le Bayern cet été

Selon Sky Sport Allemagne, Benjamin Pavard (27 ans) a signifié au Bayern Munich son intention de quitter le club cet été à un an de la fin de son contrat. Plusieurs clubs s’intéressent à lui dont le FC Barcelone.

Finalement, Benjamin Pavard (27 ans) veut quitter le Bayern Munich. Le défenseur français avait déjà publiquement ouvert la porte à un départ en novembre dernier avant de faire volte-face en mars. Selon les informations de Sky Sport Allemagne, il a cette fois signifié à ses dirigeants son intention de partir cet été. Le club comptait prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2024, mais pas à n’importe quel prix alors qu’il toucherait un salaire à huit millions d’euros bruts annuels actuellement.

Direction le Barça?

Face à ce choix, Karl-Heinz Rummenigge, de retour à la direction du club lundi après le grand ménage du week-end dernier, et Thomas Tuchel, l’entraîneur maintenu dans ses fonctions, vont s’activer pour vendre le champion du monde 2018. Ce dernier, arrivé en Bavière en 2019 en provenance de Stuttgart, dispose d’une belle cote sur le marché. Plusieurs clubs seraient intéressés dont le FC Barcelone. En janvier dernier, le média allemand Sport1 avait indiqué que son agent Pini Zahavi travaillait sur un départ en Catalogne cet été.

Quelques mois plus tard, le joueur avait fait planer le doute en assurant au même média ne pas vouloir quitter la Bavière. "Je ne suis pas du genre à quitter le bateau au milieu du voyage, avait-il lancé. Je suis tout à fait au courant que je suis dans un grand club, où tout est excellent, a assuré le Nordiste. Je me sens très bien ici, et j'aime les supporters. J'espère que nous pourrons accomplir de grandes choses cette saison."

L’éviction de Julian Nagelsmann et l’arrivée de Thomas Tuchel n’ont pas impacté son temps de jeu, important cette saison (43 matchs, 7 buts). Mais l’ancien joueur de Lille mûrissait l’idée d’un départ depuis plusieurs mois, comme il l’avait confié en novembre. "Cela fait sept ans que je suis en Allemagne, j'ai tout gagné avec le club, avait-il rappelé dans L’Equipe. Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C'est peut-être le moment. Pourquoi pas découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture ? Mais il faut que le projet sportif soit intéressant."