Bayern: Tuchel encense Pavard et se prononce sur son meilleur poste

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille de la réception de Leipzig, Thomas Tuchel n'a pas été avare de compliments à l'égard de Benjamin Pavard, un joueur "très fort, très constant, très solide et très fiable."

"Très heureux" d'entraîner Benjamin Pavard, qui apporte de la "flexibilité" au système de jeu défensif du Bayern Munich, Thomas Tuchel a estimé vendredi que le meilleur poste du Français, était peut-être au sein d'une défense à trois. "Je suis très heureux d'entraîner Benjamin. Il est très fort, très constant, très solide, très fiable, et à un niveau très élevé. C'est très important pour une défense", a loué Thomas Tuchel, s'exprimant dans un parfait français, des restes de son passage sur le banc du Paris SG de l'été 2018 à fin décembre 2020.



"Ces derniers matches, il a évolué comme défenseur central. Je sais qu'il aime beaucoup ça, et je peux le comprendre, parce qu'il peut jouer sans faire d'erreur", a indiqué Tuchel. En l'absence de Dayot Upamecano, victime d'une déchirure musculaire, Pavard a disputé les trois derniers matches de Bundesliga aux côtés du Néerlandais Matthijs De Ligt en défense centrale.

"J'espère qu'il ressent cette confiance"

"Je pense que le meilleur poste est peut-être dans une défense à trois", a ajouté son entraîneur, qui reconnait toutefois que ce n'est pas le système de jeu privilégié par le Bayern. "Il nous donne de la flexibilité, parce que l'on peut créer une défense à trois, jouer avec lui en latéral", a apprécié Tuchel à propos du champion du monde 2018 et du vice-champion du monde 2022 avec l'équipe de France.



"Je suis très content de lui, il est encore sous contrat et j'espère qu'il ressent cette confiance parce qu'il joue toujours avec nous", a conclu le technicien de 49 ans. Benjamin Pavard a rejoint la Bundesliga à la fin août 2016 en provenance de Lille, d'abord à Stuttgart pendant trois saisons, avant de signer au Bayern à l'été 2019, où il est en contrat jusqu'à l'été 2024.



A deux journées de la fin de la saison, le Bayern a son destin en mains pour décrocher un onzième titre de champion d'Allemagne consécutif, mais ne dispose que d'un point d'avance sur le Borussia Dortmund et des matches contre Leipzig samedi (16h30) et à Cologne sept jours plus tard (13h30) à jouer.