Mercato: le Barça aurait abandonné la piste Pavard pour cet été

Selon le quotidien sportif madrilène Marca, le Barça ne devrait pas se lancer sur la piste menant à l'international français Benjamin Pavard durant le prochain mercato estival. Le club catalan estime être suffisamment armé dans son couloir droit.

Auteur d'un but sublime face à l'Irlande en début de semaine avec les Bleus (0-1) lors des éliminatoires de l'Euro 2024, Benjamin Pavard a sans doute encore un peu plus fait grimper sa cote. En fin de contrat en 2024 avec le Bayern Munich, l'international tricolore (47 sélections) est rapporté depuis plusieurs semaines dans la presse, notamment espgnole, comme étant dans le viseur du Barça.

Le Barça privilégie des solutions en interne pour le poste de latéral droit

Pour autant, à en croire Marca ce vendredi, le club ne devrait pas formuler d'offre cet été pour s'attacher les services du joueur de 27 ans. Déjà en pleine construction de son effectif pour la saison prochaine, Xavi et le board catalan savent que le fair-play financier leur imposent la prudence sur le marché des transferts. Et malgré plusieurs informations faisant état d'une volonté de se renforcer au poste de latéral droit, le Barça ne devrait pas bouger durant la prochaine fenêtre estivale.

Malgré le départ d'Hector Bellerin au Sporting l'hiver dernier, le club considère avoir suffisamment de main d'oeuvre. Le contrat de Sergi Roberto a été renouvelé il y a quelques jours et Xavi peut également compte sur la polyvalence de Jules Koundé ou Ronald Araujo pour occuper le poste. En revanche, si l'un des deux évolue à droite, cela pourrait pousser la direction sportive catalane à s'activer pour faire signer le défenseur central de l'Athletic Bilbao, Inigo Martinez, en fin de contrat en juin prochain.

De plus, la possibilité de voir davantage l'international mexicain Julian Araujo, latéral droit de formation et qui a signé au club il y a quelques mois, existe également. Tout cela complique donc le transfert de Pavard, d'autant plus que le board catalan ne souhaiterait pas s'engager dans des grosses discussions financières avec le Bayern - même si le joueur n'a plus qu'un an de contrat. Les récentes déclarations du Français - "je ne suis pas du genre à quitter le bateau au milieu du voyage" - début mars ont également refroidi le club culé.