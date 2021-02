Mercato: Pochettino veut Kane au PSG, assure la presse anglaise

Plusieurs journaux d’outre-Manche affirment que Mauricio Pochettino aimerait faire venir Harry Kane au Paris Saint-Germain, si Neymar ou Mbappé quittent le club.

Des retrouvailles entre Pochettino et Kane? La presse anglaise lance le sujet. Le Sunday Mirror évoque une arrivée du buteur anglais au PSG si Neymar ou Mbappé venaient à quitter le club cet été. Le départ de l’avant-centre de Tottenham pourrait rapporter plus de 170 millions d’euros au club londonien.

Les deux hommes seraient toujours en contact

Le tabloïd anglais indique même que Kane et Pochettino s’échangent régulièrement des messages sur WhatsApp, notamment lorsque l’Argentin a été nommé entraîneur du club parisien. Pour justifier une telle arrivée, le Mirror s'appuie sur les rumeurs envoyant Mbappé et Neymar en Espagne, respectivement au Barça et au Real.

>> Les infos mercato en direct

Encore trois ans de contrat pour Kane

Le Daily Star titre de son côté "Harry Saint-Germain" alors que le Sunday Express Sport assure que l’entraîneur du PSG souhaite retrouver son ancien buteur. Cette saison, Harry Kane a inscrit 21 buts et délivré 14 passes décisives en 32 rencontres toutes compétitions confondues, faisant de lui l’un des numéros 9 les plus courtisés alors que son contrat avec son club formateur prend fin en 2024.

Au cours des prochains mois, le PSG a déjà les prolongations de Mbappé et Neymar à gérer, en plus de l'arrivée éventuelle de Messi à boucler, même si Pochettino refuse d'évoquer le sujet pour le moment. Le mercato parisien sera plus que jamais scruté cet été.