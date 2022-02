Mercato: “Pogba ne serait pas contre de venir à Paris”, révèle Anelka

Nicolas Anelka a affirmé, ce jeudi soir dans Rothen s’enflamme sur RMC, que Paul Pogba voyait d’un bon œil une arrivée au PSG. C’est même le milieu de terrain de Manchester United en personne qui lui aurait fait cette confidence au cours d’une discussion.

C’est une confidence qui devrait faire saliver de nombreux amoureux du PSG. Et si Paul Pogba venait poser ses valises dans la capitale dans les mois à venir ? Depuis quelque temps, la rumeur revient avec insistance à chaque mercato. Mais, à en croire Nicolas Anelka, consultant pour RMC, l’hypothèse est plus que crédible et le joueur lui-même voit d'un bon oeil une signature à Paris.

"S'il veut venir à Paris ? J'ai discuté de ça il y a six mois avec lui et il ne serait pas contre de venir au PSG", a révélé l’ancien attaquant des Bleus dans Rothen s’enflamme, ce jeudi soir. "S'il vient, on oubliera toutes ses blessures et on verra que c'est un top joueur", ajoute le membre de la Dream Team RMC Sport. Anelka et Pogba se sont brièvement côtoyés en 2013 à la Juventus Turin, lors du très court passage de l’ancien Parisien dans le Piémont.

"Le PSG, ce serait super bien pour lui"

Selon notre consultant, le milieu de terrain des Red Devils, en fin de contrat en juin prochain, doit absolument quitter Manchester United. “Ce n'est pas le meilleur club dans lequel il peut s'éclater et montrer son talent”, ajoute Anelka. “Je pense que le PSG, ce serait super bien pour lui. Certains disent que ce ne serait pas bien pour Paris, car il est soi-disant souvent blessé. Mais je pense que ses blessures sont dûes à sa vie à Manchester, car il n'est psychologiquement pas bien."

La semaine passée, The Telegraph affirmait que Pogba avait décidé d’attendre la fin de saison afin d’envisager toutes les options. D’après le média anglais, Manchester City serait même venu aux nouvelles. Alors que la possibilité de faire signer le champion du monde 2018 sans payer aucune indemnité de transfert se profile, le PSG devra - s’il souhaite vraiment le faire venir - affronter la concurrence de plusieurs autres cadors européens comme la Juve, le Barça ou encore le Real.