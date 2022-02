Mercato: Pogba prêt à rejoindre une autre équipe de Premier League cet été?

En fin de contrat avec Manchester United à l’été 2022, Paul Pogba pourrait faire un choix surprenant en restant en Premier League, tout en quittant les Reds Devils. Selon The Telegraph, c’est une option que le milieu de terrain n’écarte pas.

Les semaines passent et l’incertitude sur une prolongation ou non de Paul Pogba (28 ans) à Manchester United plane toujours. Après avoir été écarté des terrains durant plusieurs mois à cause d’une blessure, le milieu de terrain retrouve du temps de jeu sous la direction de Ralf Rangnick. S’il semble être dans les plans du coach allemand, son avenir est toujours au cœur des préoccupations. Libre de s’engager avec le club de son choix à la fin de la saison (il peut même négocier dès maintenant), le Français pourrait faire un choix surprenant.

Selon The Telegraph, ce dernier veut attendre la fin de la saison afin d’envisager toutes les options. Le média anglais évoque un possible intérêt de Manchester City. Un cas de figure qui ferait parler, au vu de la rivalité entre les Reds Devils et les Cityzens.

Guardiola: "Pogba est un footballeur incroyable"

Même si le leader de Premier League a un entrejeu bien fourni avec les présences de Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva et Rodri pour ne citer qu’eux, la situation contractuelle de Pogba pourrait représenter une opportunité à ne pas manquer pour les Skyblues. D’autant qu’en 2018, Pep Guardiola s’était montré élogieux envers les qualités du Français: "Paul Pogba est un footballeur incroyable, un joueur de grande classe." Mais le coût d'une éventuelle transaction a freiné le dernier finaliste de la Ligue des champions, comme révélé par Guardiola: "J'ai dit non. Nous n'avons pas l'argent pour acheter Pogba, car il est tellement cher."

D’autres clubs européens suivent attentivement l’évolution du dossier. The Telegraph évoque des intérêts de la Juventus, du Barça, du Real Madrid et du PSG. À 28 ans, l’international a l’embarras du choix pour la suite à donner à sa carrière.