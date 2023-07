Mercato: pourquoi des supporters de l'OM s'inquiètent en vue de la CAN

Geoffroy Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr ont notamment rejoint l'Olympique de Marseille lors du mercato estival. De quoi étoffer le contingent de joueurs africains présents dans l'effectif olympien mais aussi inquiéter certains supporters en vue de la CAN en janvier 2024, qui pourrait affaiblir l'équipe en Ligue 1.

Aussi alléchant soit-il, le mercato de l'OM inquiète aussi certains de ses supporters en vue d'un tunnel de cinq à sept matchs au début de l'année prochaine. La CAN 2023, initialement prévue en juillet, a été décalée en janvier 2024 et se déroulera donc de nouveau en pleine saison (13 janvier-11 février).

Une compétition continentale qui pourrait priver le club olympien de plusieurs éléments forts et notamment certaines recrues estivales.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato en direct

Monaco et Lyon au programme de l'OM en janvier

Durant cette période, l'OM disputera quatre matchs de Ligue 1, contre Strasbourg, Monaco, l'Olympique Lyonnais puis Metz et entre un et trois de Coupe de France, selon ses performances. Un enchaînement de rencontres potentiellement décisives dans la première saison de Marcelino en France.

Dans leur effectif, les Marseillais comptent pour le moment neuf joueurs susceptibles d'être concernés par la CAN: Simon Ngapandouetnbu, François Mughe (Cameroun), Chancel Mbemba (RD Congo), Geoffrey Kondogbia (Centrafrique), Pape Gueye, Ismaïla Sarr (Sénégal), Azzedine Ounahi, Amine Harit (Maroc) et Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon).

Tout cela en attendant peut-être l'arrivée d'Iliman Ndiaye, un autre international Sénégalais pisté par la direction phocéenne cet été. Une inquiétude d'autant plus grande dans le secteur offensif, où Vitinha pourrait se retrouver un peu seul si le Turc Cengiz Ünder venait à être transféré pendant le mercato.

La Centrafrique de Kondogbia et le Gabon d'Aubameyang pas encore qualifiés

Mais alors que le mercato n'est pas encore terminé et que certains d'entre eux pourraient partir, et des renforts arriver, tous ne sont pas encore assurés d'être présents en Côte d'Ivoire.

En effet, le Cameroun de Simon Ngapandouetnbu et François Mughe, la RD Congo de Chancel Mbemba, la Centrafrique de Geoffrey Kondogbia et le Gabon d'Aubameyang ne sont pas encore qualifiés.

Ils tenteront d'ailleurs d'arracher leur ticket lors de la dernière journée de phase de groupe, prévue en septembre.

Une autre nuance est aussi à apporter au moment de se pencher sur les potentielles absences à venir: certaines équipes seront éliminées plus tôt que d'autres et leurs joueurs rentront donc plus tôt en Europe. À voir dans quelle mesure les malheureux seront prêts à basculer rapidement sur leur vie de club à Marseille.

Le calendrier de l'OM pendant la CAN:

32e de finale de Coupe de France: week-end du 07 janvier 2024

OM-Strasbourg: week-end du 14 janvier 2024

potentiel 16e de finale de Coupe de France: week-end du 21 janvier 2024

OM-Monaco: week-end du 28 janvier 2024

OL-OM: week-end du 04 février 2024

potentiel 8e de finale de Coupe de France: 06 ou 07 février 2024

OM-Metz: week-end du 11 février 2024