Mercato: pourquoi Di Meco aimerait voir Galtier sur le banc de l'OM

L’échec de plusieurs pistes au poste d’entraîneur redonne de la crédibilité à une potentielle arrivée de Christophe Galtier sur le banc de l’OM, selon La Provence. Dans le Super Moscato Show sur RMC ce mardi, Eric Di Meco a estimé que la candidature du technicien de 56 ans - dont il est proche - présentait de nombreux atouts.

Le feuilleton n’est toujours pas terminé. Près de trois semaines après l’annonce du départ d’Igor Tudor, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas choisi l’identité de son futur coach. Récemment, les négociations avec Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca n’ont pas abouti. Ce qui laisse encore deux principaux profils en course.

Comme indiqué par RMC Sport, les dirigeants marseillais avancent actuellement sur le dossier de Marcelino. Si l’ancien de Valence ou encore de Bilbao reste la priorité, l’option menant à Christophe Galtier, un temps écartée, aurait repris "de la consistance et s’imposerait en interne”, selon La Provence. Présent dans le Super Moscato Show sur RMC ce mardi, Eric Di Meco a dit tout le bien qu’il pensait du profil du Marseillais de naissance.

"Pour moi, l’idéal sportivement, celui avec qui tu prendrais le moins de risque, ce serait Christophe Galtier, a tranché Eric Di Meco. Il connaît la Ligue 1, il connaît le club, il a eu des résultats partout où il est passé. Sportivement, tu as quand même une assurance supplémentaire."

"Marcelino, si c'est lui, ça m’intéresse de voir ce qu’il va se passer"

"C’est peut-être un peu trop tôt après son passage au PSG. Mais l’an dernier on a un entraîneur qui s’est fait siffler avant même d’avoir joué et, au bout de huit matchs, certains voulaient déjà l'adopter dans la famille. On sait comment ça peut se passer ici, il suffit de vite gagner et tout est oublié, a poursuivi notre consultant. Mais est-ce que lui a envie de replonger dans un contexte un peu particulier aussi rapidement, après une saison éprouvante ?"

Eric Di Meco, vainqueur de la Ligue des champions en 1993 avec l’OM, n’écarte cependant pas le profil de Marcelino. Selon lui, le technicien espagnol, qui n’a jamais entraîné loin de sa terre natale, présente également plusieurs atouts.

"Marcelino, si c’est lui, ça m’intéresse de voir ce qu’il va se passer. Tu n’as qu’à regarder les clubs qu’il a eu en Espagne et ce qu'il a fait… C’est quand même un mec qui a de la bouteille, qui a atteint les objectifs - même plus que les objectifs - chaque année et qui est reconnu en Espagne, un grand pays de football."