OM: coup de tonnerre, Sampaoli aurait présenté sa démission

Jorge Sampaoli veut quitter ses fonctions d’entraîneur de l’OM à un an de la fin de son contrat. Selon nos informations, il aurait présenté sa démission, ce vendredi matin.

Coup de tonnerre à l’OM ! Jorge Sampaoli veut quitter ses fonctions d’entraîneur à un an de la fin de son contrat, selon des informations de L’Equipe confirmées par RMC Sport. L’Argentin aurait présenté sa démission à sa direction ce vendredi. Il ne serait pas en phase avec le début de mercato de l’équipe qui a enregistré les arrivées d’Isaak Touré (Le Havre) jeudi et celle de Samuel Gigot, bouclée l’hiver dernier. Ce séisme intervient deux jours seulement après la reprise. Mais en interne, le technicien faisait déjà preuve de son impatience avant de retrouver ses joueurs.

Selon nos informations, lors d’un entretien cette semaine entre Longoria et Sampaoli, le président de l’OM a expliqué à l’Argentin que le plus important était l’équilibre financier du club et qu’il fallait attendre la fin du mercato pour pouvoir recruter a des prix corrects. Sampaoli serait ressorti de cette réunion très agacé et convaincu que le club ne veut pas se donner les moyens d’être compétitif en Ligue des champions. Son cercle très proche pense qu’il n’y aura probablement pas de retour en arrière et que sa décision est ferme et définitive.

Il s'inquiétait avant la reprise

La saison dernière, Sampaoli avait répété à plusieurs reprises son souhait de renforcer un effectif, qu'il estimait déjà trop juste. Le technicien souhaitait aborder la Ligue des champions avec des recrues de qualités et une plus grande profondeur de banc. Joint par RMC Sport la semaine dernière, Pablo Longoria avait affirmé que les échanges étaient quotidiens et "normaux" avec le technicien argentin.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le président marseillais et tout le club avaient été soulagés par la décision de la DNCG de lever l'encadrement de la masse salariale. Mais ce feu vert ne semble suffire à l'ancien sélectionneur du Chili. Alors qu'il laissait planer le doute sur un possible départ si ses attentes n'étaient pas comblées, Sampaoli aurait donc mis ses menaces à éxecution.

Sampaoli a rejoint l'OM en février 2021 quelques semaines après le départ d'André Villas-Boas, sur fond - là encore - de désaccord avec le recrutement du club après l'arrivée du milieu de terrain Olivier Ntcham, qu'il ne désirait pas. Le Portugais avait visé Pablo Longoria, alors directeur sportif, pour ce choix. L'Espagnol, devenu président depuis, s'offre sa première crise à ses plus hautes fonctions au club.

En un an et demi Sampaoli a qualifié l'OM pour la Ligue Europa, avant de mener le club jusqu'en demi-finale de la Conference League. Il a surtout réussi à décrocher la deuxième place du dernier championnat, qualifiant ainsi l'OM pour la prochaine Ligue des champions. Selon toute vraisemblance, il ne sera plus sur le banc lors du premier match de la compétition prévu dans neuf semaines (les 6 et 7 septembre 2023).