OM: les premiers mots de Sampaoli après son départ soudain

Entraîneur de l’Olympique de Marseille depuis mars 2021, Jorge Sampaoli a quitté les Phocéens soudainement ce vendredi. Le coach argentin connu pour sa fougue a tout de même pris le temps de s’adresser aux supporters marseillais, qu’il tient en haute estime, mais aussi aux dirigeants, avec qui il n’est plus sur la même longueur d’ondes.

Secousses sur le Vieux-Port. Jorge Sampaoli n’est plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille depuis ce vendredi. L’entraîneur argentin a claqué la porte de La Commanderie alors que cette idée trottait dans sa tête depuis plusieurs semaines. La principale raison de ce départ soudain est le manque d’ambition dans le mercato marseillais. Chose qu’il pointe à demi-mot dans son message d'au revoir. Mais l’ancien meneur du FC Séville n’oublie pas le public marseillais au moment de partir de la Canebière.

“Dès mon arrivée à Marseille, je m'y suis senti comme chez moi, comme si j'y avais vécu toute ma vie. L'OM est une passion. Chaque fois que je suis entré dans l'Orange Vélodrome, mon cœur battait à tout rompre, a écrit l'entraîneur argentin. La dernière saison a été incroyable. Être l'entraîneur de ce club a été un plaisir pour moi. J'ai été très heureux”, appuie Sampaoli dans son message posté sur Instagram.

"Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que ceux des dirigeants"

Mais tout n’était pas rose entre l’OM et son entraîneur. Dernier accroc en date, une réunion entre lui et Pablo Longoria, président de l’OM. Lors de cet entretien, le dirigeant espagnol a tenté selon nos informations d’expliquer les contraintes auxquelles le club fait face pour justifier un mercato à bas coût à Jorge Sampaoli. En vain. Le désaccord grandissant entre les deux hispanophones se fait d’ailleurs ressentir dans la deuxième partie du communiqué de Sampaoli: “Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que ceux des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'OM.”

Sampaoli finit tout de même sur une note positive pleine de gratitude: "Je souhaite remercier Pablo Longoria et son équipe de travail de m'avoir fait confiance. Merci aux joueurs de faire du football un sport aussi beau. Merci à tous les salariés du club de se donner à 100% pour l'équipe. Merci aux supporters, car sans vous, rien n'aurait de sens. Jusqu'à une prochaine fois.”

L’Olympique de Marseille a lancé son mercato en officialisant l'arrivée des défenseurs centraux Samuel Gigot et Isaak Touré cette semaine. Des arrivées loin de correspondre aux joueurs d’expérience souhaités par Samapaoli pour négocier la prochaine campagne de Ligue des champions au mieux. En plus d'autres joueurs, Pablo Longoria et l’OM vont devoir se concentrer sur la quête d’un nouvel entraîneur et certains noms fusent déjà.