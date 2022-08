Mercato: poussé dehors par le PSG, Icardi n'ira pas à Monza, le président met un gros stop

Invité par Christophe Galtier à quitter le PSG, Mauro Icardi ne devrait pas rebondir à Monza, en Serie A. Le président du club italien a été plutôt clair sur le sujet.

Le réponse ne pouvait pas être plus claire. Alors que Mauro Icardi est cité du côté de Monza pour un éventuel départ, Adriano Galliani a gentiment rejeté l'invitation. Avant la réception du Torino ce samedi (20h45) en ouverture de la Serie A, le président du promu a confirmé au micro de DAZN que l'attaquant du PSG ne signera pas dans le club italien cet été. "Nous n'allons pas signer Mauro Icardi, vous vous souvenez de mes paroles. Pas question, nous ne le signons pas. Nous n'avons pas besoin d'un autre attaquant après la signature d'Andrea Petagna."

>> Suivez les dernières infos mercato en direct

Il a rejoint le loft des indésirables

En difficulté au sein du club de la capitale, l'ancien joueur de l'Inter a rejoint le groupe des indésirables qui s'entraîne à l'écart. L'Argentin a même été publiquement invité à partir par Christophe Galtier. "J'ai vu Mauro en début de semaine pour lui préciser que j'allais restreindre encore le groupe, que je ne veux pas travailler avec vingt-cinq joueurs de champ, que ce n'est pas possible d'avoir des joueurs de tous les côtés", a présenté l'entraîneur du PSG en conférence de presse cette semaine. Ce dernier ne s'est pas simplement contenté d'évoquer le nouveau statut de Mauro Icardi à Paris, puisqu'il s'est montré très transparent à son égard.

"Mauro a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons, je pense que c'est important qu'il se relance", a lancé le coach parisien. D'une manière aussi honnête qu'assez rare pour être soulignée, le technicien de 55 ans a donc incité son attaquant à "retrouver un endroit plus favorable", afin de "relancer [sa] carrière". Avec l'arrivé d'Hugo Ekitike et celle souhaitée et revendiquée jeudi par Galtier d'un autre attaquant d'ici à la fin du mercato, l'entraîneur du PSG ne compte pas sur Mauro Icardi pour cette saison, malgré les nombreuses compétitions dans lesquelles Paris sera engagé. Un message plus que clair.