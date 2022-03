Equipe de France: Lloris défend Pochettino après la débâcle du PSG

Hugo Lloris, capitaine de l’équipe de France, ne cible pas Mauricio Pochettino, son ancien entraineur à Tottenham pendant cinq ans, comme le seul responsable de l’élimination du PSG en 8es de finale de la Ligue des champions.

Il n’est pas le plus objectif sur le sujet et Hugo Lloris (35 ans) le reconnaît lui-même. Le gardien de l’équipe de France a défendu Mauricio Pochettino, entraineur du PSG, après l’élimination surprise des Parisiens en 8es de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid (1-0, 3-1). Alors que les coéquipiers de Kylian Mbappé avaient le match en main et menaient 2-0 sur l’ensemble de la confrontation, ils ont craqué dans la dernière demi-heure du match retour en concédant trois buts de Karim Benzema en 17 minutes. Très proche de Pochettino après avoir joué cinq ans sous ses ordres à Tottenham (2014-2019), Lloris ne le juge pas comme seul responsable de cette débâcle.

"Visiblement, au PSG, le problème ne vient pas d’une seule personne…"

"C’est difficile pour moi d’être objectif, par rapport à ma relation avec Mauricio, confie-t-il dans une interview à L’Equipe. Visiblement, au PSG, le problème ne vient pas d’une seule personne… Après, c’est le très haut niveau, c’est comme ça, mais ce qui m’attriste, c’est que le PSG est au-dessus du Real pendant 150 minutes sur 180. Il y a une demi-heure où cela s’équilibre, et le reste où Paris perd le fil… Après, Karim, ce soir-là, est immense. C’est difficile de qualifier cette performance mais elle est digne des plus grands."

Le capitaine des Bleus, qui doivent disputer deux matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire vendredi à Marseille (21h15) et mardi contre l’Afrique du Sud à Lille (21h15), affiche d’ailleurs sa grande admiration pour Benzema (forfait pour ce rassemblement) et Mbappé.

Mbappé et Benzema? "Ils ont un niveau..."

"Ils ont un niveau…, soupire-t-il. Honnêtement, c’est vraiment très, très fort ce qu’ils font. Les voir assumer leurs responsabilités, être décisifs aussi souvent… Ils postulent pour le Ballon d’or, ça dit tout. Surtout, ils ont la facilité de jouer ensemble, on l’a vu à l’automne. Il existe entre eux une connexion qui ne peut que se renforcer."