Serie A: la Lazio condamne les cris racistes contre Umtiti face à Lecce

La Lazio a publié ce jeudi un communiqué pour condamner les cris racistes entonnés par certains de ses supporters contre Samuel Umtiti à Lecce. Le club italien assure être vouloir aider la justice à identifier les responsables de ces actes déplorables.

Une scène écœurante. Une de plus. Une de trop. La Serie A a encore été le théâtre d’un dérapage raciste en tribunes. Des supporters de la Lazio s’en sont pris à Samuel Umtiti et Lameck Banda mercredi lors de leur déplacement à Lecce (2-1). Les deux joueurs ont subi des chants racistes visant la couleur noire de leur peau. Face à ces bruits nauséabonds, le public du stade Via del Mare a réagi en applaudissant Umtiti et en scandant son nom. Le défenseur français et son coéquipier zambien ont reçu une vague de soutien après cet incident. Gianni Infantino, le président de la Fifa, ou Amélie Oudéa-Castera ont notamment réagi.

"Les supporters de la Lazio ne sont pas racistes et ne peuvent être associés à quelques individus qui nuisent gravement à l’image du club"

La Lazio s’est fendue ce jeudi d’un communiqué pour dénoncer le comportement de certains de ses tifosi: "La Lazio condamne une fois de plus les auteurs de ce geste méprisable, honteux et anachronique. Le club offrira, comme toujours, sa plus grande coopération aux autorités pour identifier les responsables. Les supporters de la Lazio ne sont pas racistes et ne peuvent être associés à quelques individus qui nuisent gravement à l’image du club."

La Lazio assure lutter contre le racisme

Réputés pour leurs idées d’extrême-droite, certains groupes de supporters de la Lazio se distinguent depuis des années par leurs actes xénophobes. Officiellement, le club s'en désolidarise, mais les dérapages se répètent régulièrement.

"La Lazio a toujours lutté contre toutes formes de racisme et de discrimination avec tous les moyens à sa disposition, en mettant en place des initiatives visant à réprimer de tels phénomènes, en sensibilisant ses supporters à cette question et en agissant dans les forums appropriés pour protéger son image", peut-on lire dans le communiqué.