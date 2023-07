Mercato: Pulisic ne voudrait pas aller à l’OL quelle que soit l'offre lyonnaise, selon la presse anglaise

Annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, Christian Pulisic n’aurait pas l’intention de défendre les couleurs rhodaniennes et ce "quelle que soit leur offre", selon le Daily Mail. L’international américain serait plus intéressé par l'AC Milan.

Christian Pulisic a visiblement un plan bien défini pour la suite de sa carrière. Et celui-ci n’inclut pas l’Olympique Lyonnais. Annoncé dans le viseur des propriétaires américains du club rhodanien, qui rêveraient de faire venir le capitaine de la sélection des USA, l’attaquant de Chelsea aurait définitivement fermé la porte à cette option.

Selon les informations du Daily Mail, Pulisic a informé ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas rejoindre Lyon et ce "quelle que soit leur offre". D’après le média britannique, l’Américain veut à tout prix rejoindre l’AC Milan, qui lui a déjà formulé une offre écrite.

L'OL aurait proposé 24 millions d'euros

Alors que Lyon aurait proposé 21 millions de livres (24 millions d’euros), l’AC Milan aurait de son côté offert 12 millions de livres (14 millions d’euros) plus des bonus. Mais le choix de Pulisic serait arrêté et l’Américain attendrait désormais que les Blues se mettent d’accord avec le club italien.

Pulisic n'est pas dans les plans du nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, et le club doit dégraisser son effectif XXL pour mettre de l'ordre dans les comptes et respecter le fair-play financier. De son côté, l'ancien joueur du Borussia Dortmund veut partir après quatre saisons compliquées en Angleterre et un transfert de 64 millions d'euros en 2019.

Vainqueur de la Ligue des champions en 2021 et de la Coupe du monde des clubs quelques mois plus tard avec les Blues, Pulisic a connu une dernière saison difficile. Plombé par des problèmes au genou, l'ailier n'a disputé que 30 matchs toutes compétitions confondues (un but), dont dix titularisations.