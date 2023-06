Mercato: Milan serait proche d'enrôler Pulisic, mauvaise nouvelle pour l'OL

Pisté par l'OL, Christian Pulisic serait proche de s'engager avec l'AC Milan selon la presse italienne. Un coup dur pour le club rhodanien et ses dirigeants américains, qui rêveraient de faire venir le joueur de Chelsea.

Le rêve Christian Pulisic va-t-il s'envoler pour l'OL ? Alors que les dirigeants américains du club rêveraient de faire venir l'ailier de Chelsea, en manque de temps de jeu à Londres, l'AC Milan serait en bonne position pour attirer le joueur de 24 ans. Selon La Gazzetta Dello Sport, les Rossoneri veulent enrôler deux Blues pour pallier le départ de Sandro Tonali, en route pour Newcastle.

Outre Ruben Loftus-Cheek, qui viendrait renforcer le milieu de terrain, Christian Pulisic (24 ans) amènerait du poids en attaque pour apporter des buts et de la vitesse sur les côtés. Avec les liquidités obtenues par le futur transfert de Tonali à Newcastle, l'AC Milan dispose de moyens financiers conséquents pour enrôler les deux joueurs.

>> Le mercato en direct

Chelsea doit vendre

L'Américain n'est pas dans les plans du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino et le club doit dégraisser son effectif XXL pour mettre de l'ordre dans les comptes et respecter le fair-play financier. De son côté, l'ancien joueur du Borussia Dortmund veut partir après quatre saisons compliquées en Angleterre et un transfert de 64 millions d'euros en 2019.

Vainqueur de la Ligue des champions en 2021 et de la Coupe du monde des clubs quelques mois plus tard avec les Blues, Pulisic a connu une dernière saison difficile. Plombé par des problèmes au genou, l'ailier n'a disputé que 30 matchs toutes compétitions confondues (un but), dont dix titularisations.