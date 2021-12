Mercato: Messi en baisse, Haaland en hausse, quels sont les joueurs dont la valeur marchande a le plus varié?

Le portail Transfermarkt a dressé une liste des joueurs qui ont vu leur valeur marchande fortement baisser, ainsi que ceux qui ont vu la leur augmenter. Parmi les mauvais élèves, se trouve Lionel Messi.

Transfermarkt fait le bilan. Le portail spécialisé dans les valeurs marchandes a publié ce samedi une liste des joueurs qui ont vu leur valeur grimper ou chuter. Parmi les bons élèves, Erling Haaland est celui qui possède la plus grosse progression, avec 50 millions supplémentaires. Le joueur de Dortmund est désormais estimé à 150 millions d'euros. Pedri réalise également une bonne opération puisque sa belle année avec le Barça lui permet de prendre 50 millions d'euros supplémentaires sur sa valeur. Il est aujourd'hui estimé à 80 millions d'euros.

Dans le top 10, on remarque la présence de nombreux joueurs évoluant en Allemagne et en Angleterre: Jude Bellingham (3e, +48 millions), Florian Wirtz (4e, +46 millions), Jamal Musiala (5e, +45 millions), Emile Smith-Rowe (6e, +35,5 millions), Jack Grealish (9e, +30 millions) ou encore Mason Mount (10e, +30 millions).

Lionel Messi fait flop

Si on s'intéresse au championnat de France, Jonathan David est le joueur de Ligue 1 qui connaît la meilleure réévaluation, en prenant 15 millions, portant sa valeur à 50 millions d'euros. Le Lillois devance Amine Gouiri (+10 millions), William Saliba (+6 millions), Seko Fofana (+6 millions) et Thiago Djalo (+5 millions).

Dans l'autre sens, de nombreux joueurs ont connu une baisse significative de leur valeur marchande. Trois joueurs ont notamment baissé de 40 millions: Sadio Mané (réévalué à 80 millions), Lionel Messi (60 millions) et Philippe Coutinho (20 millions). Actuellement blessé, Neymar enregistre également une grosse baisse (-38 millions) et est désormais évalué à 90 millions. Le joueur de l'Atlético Saul Niguez complète ce top 5 des plus grosses chutes (-35 millions), à égalité avec Eden Hazard.

En Ligue 1, juste derrière Messi et Neymar, Kévin Volland a vu sa valeur chuter de 8 millions, tout comme Wissam Ben Yedder et Mauro Icardi (-7 millions). D'un point de vue des équipes, l'OL enregistre la plus forte dévaluation en pourcentage (-8%), alors que le club de Jean-Michel Aulas possède le troisième effectif le plus cher du championnat.