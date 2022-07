Bordeaux: le point sur le mercato des Girondins, à une semaine de l'audience au CNOSF

Alors que leur avenir en Ligue 2 (ou en National) sera décidé le 21 juillet, les Girondins de Bordeaux ont plusieurs dossiers en suspens concernant le mercato.

Les Girondins de Bordeaux évolueront-ils en Ligue 2 ou en National 1 la saison prochaine? La décision est attendue ce 21 juillet, au Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Les dirigeants bordelais, qui ont présenté leur plan de sauvetage au Tribunal de Commerce, ont obtenu un avis favorable du Procureur général de Bordeaux et espèrent ainsi avoir un atout supplémentaire face au CNOSF.

Face à cette situation, certains dossiers mercato des Girondins sont en stand-by. A l’image de celui de Hwang (29 ans), qui compte de nombreux prétendants.

Mara, Onana et Elis ont des prétendants

Pour l’international hondurien Alberth Elis (26 ans), les contacts continuent de venir de l’étranger. Des clubs anglais, Fenerbahçe ou le FC Porto sont dernièrement venus aux informations. Les Bordelais réclament 12 millions d’euros pour l’attaquant de 26 ans, auteur de neuf buts en 21 matchs en 2021-2022.

Autre élément prisé: Sékou Mara, qui a notamment la cote en Angleterre. Southampton et Newcastle se sont déjà renseignés sur les conditions d’un possible transfert (Bordeaux en espère 15 millions d’euros). Pour Junior Onana, les appels proviennent surtout d’Italie. Cremonese et le Torino ont contacté les décideurs bordelais mais sont encore loin des 10 millions d’euros réclamés par Bordeaux.