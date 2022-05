Mercato: qui est Bremer, cible du PSG en défense ?

Le PSG piste le défenseur brésilien du Torino, Gleison Bremer (25 ans), également dans le viseur de nombreux cadors européens quatre ans après son arrivée dans l’anonymat en Italie, où il a parfait sa science de défendre.

Des débuts discrets avant l’explosion

Comme souvent, le PSG regarde vers l’Italie pour se renforcer cet été. Parmi les pistes envisagées, l’une mène vers l’un des joueurs les plus courtisés de Serie A: Gleison Bremer (25 ans), défenseur du Torino. Le Brésilien (1,88m) est devenu une référence du championnat quatre ans après son arrivée dans le Piémont contre un peu moins de six millions d’euros et seulement une année en championnat brésilien dans les jambes. Il a d’abord rongé son frein sur le banc (7 matchs lors de sa première saison) avant que Walter Mazzarri n’en fasse un titulaire indiscutable de sa défense. L’entraîneur a été évincé en février 2021 mais Bremer en fait le responsable de son éclosion au plus haut niveau.

"Il était super défensif et adorait défendre, confiait-il en 2021. Il a compris quelles sont mes principales qualités - ma vitesse et ma puissance. Il n'arrêtait pas de me dire que je pourrais devenir un grand défenseur si j'apprenais à positionner mon corps et à marquer. C'est une école ici. Je pense toujours que les défenseurs italiens sont les meilleurs du monde. Les joueurs défendent différemment maintenant par rapport au passé. Il faut savoir construire depuis l'arrière mais, pour un défenseur, défendre reste le plus important. Il ne faut jamais le perdre de vue." Signe de sa fiabilité, les nombreux changements d’entraîneur (quatre depuis Mazzarri) n’ont jamais impacté son temps de jeu. Très attaché au Torino, il porte occasionnellement le brassard de capitaine.

Excellent dans le placement, plus à l’aise dans une défense à trois, buteur occasionnel...

En Italie, Bremer s’est frotté à de sacrés clients (Ronaldo, Zlatan, Osimhen) et s’en est souvent tiré avec les hommages. Mazzarri avait loué son match de "vétéran" après avoir tenu à tête Ronaldo pendant 84 minutes avant que le Portugais ne marque, en mai 2019. Il a récemment éteint le puissant Dusan Vlahovic, lors du derby face à la Juventus, pas seulement grâce à son gabarit (1,88m), mais plutôt avec son placement très juste.

"Ne laisse jamais ton homme se retourner, clame-t-il comme un leitmotiv. S’il se retourne, tu es mort." Au Torino, Bremer évolue dans une défense à trois instaurée par le Croate Ivan Juric, sur le banc depuis 2021. Le schéma dans lequel il se sent le plus à l'aise. "Pour jouer comme le veut M. Juric, il faut aussi réfléchir, confiait-il à The Athletic. Parfois, il faut reculer et d'autres fois, il faut y aller, donc ce n'est pas que de la force, intercepter et marquer." La défense est d’ailleurs le point fort du Torino cette saison (5e meilleure défense de Serie A derrière les quatre équipes de tête) et Bremer n’y est pas étranger. Il ajoute une autre qualité qui ne gâche rien, celle de marquer quelques buts. Il en compte 15 en 110 apparitions avec les Granata.

Lucio comme idole

Bremer est né la même année que les débuts professionnels de Lucio (en 1997), son idole au poste qui a conclu sa riche carrière en 2019 à 41 ans. "Oui, Lucio était mon idole", confie Bremer qui s’inspire d’autres légendes comme Paulo Maldini ou Alessandro Nesta. Il cite aussi le Paraguayen Carlos Gamarra (Benfica, Atlético, Inter) ou le moins connu Leonardo Silva, alors âgé de 40 ans quand lui débutait à ses côtés à Mineiro. Il regarde également avec admiration certains de ses contemporains. "Van Dijk est très fort, convient-il. En Italie, une référence, c’est Koulibaly, il est vraiment fort".

Du très lourd comme courtisans

La piste Bremer au PSG est concrète mais Paris n’est pas seul sur le dossier. Le gratin du football européen suit le Brésilien. Il faudra sortir le carnet de chèques d’autant que le joueur a récemment prolongé son contrat d’une saison, jusqu’en 2024. L’Inter Milan, le Bayern Munich et Liverpool ont été cités comme prétendants. Newcastle aurait même formulé une offre de 30 millions d’euros lors du dernier mercato. Son prix est estimé à ces niveaux.

Jamais appelé en sélection, snobé pour les JO

S’il a tapé dans l’œil des recruteurs européens, Bremer n’a pas encore été appelé en sélection brésilienne. A défaut des A, il espérait participer aux derniers Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Mais le défenseur n’a finalement pas été retenu pour le rendez-vous au Japon. Ce qui avait provoqué la colère de son compatriote et ancien coéquipier au Torino, Lyanco. "Et Bremer, qui joue beaucoup en Italie?, avait réagi le défenseur de Southampton à l’annonce de la liste. Ne mérite-il pas le respect? Vous ne le méritez pas." Un transfert chez un taulier européen participerait certainement à lui offrir enfin un destin international.