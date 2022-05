PSG: Donnarumma ne se sent pas coupable de la défaite face au Real

Gianluigi Donnarumma, gardien du PSG, estime que le premier but face au Real Madrid n’était pas valable, en 8es de finale de la Ligue des champions. Il ne se sent pas responsable de l’échec parisien.

L’heure du bilan a sonné pour Gianluigi Donnarumma à l’issue de sa première saison avec le PSG. Elle fut particulière à plusieurs égards. Il y eut tout d’abord cette alternance dans le but avec Keylor Navas qu’il ne souhaite pas revivre la semaine prochaine, comme il l’a confié dans une interview à l’AFP. Le gardien italien est aussi revenu sur l’autre évènement marquant: l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid (1-0, 3-1). Il est revenu sur le premier but inscrit par Karim Benzema consécutif à un pressing du Français. Selon l’Italien, il y avait faute.

"Le but n'était pas valable"

"Le but n'était pas valable, mais nous aurions pu mieux gérer la suite, a-t-il convenu. Nous sommes très déçus, comme tous les supporters, mais il faut aller de l'avant, il nous tarde de rejouer la Ligue des champions pour essayer de la gagner."

Il assure ne se sentir "absolument pas" coupable. "Nous savons comment cela s'est passé, je ne suis coupable de rien, ajoute-t-il. Maintenant, il faut regarder devant nous maintenant, ce qui est passé est passé, nous ne pouvons rien faire pour revenir en arrière et rejouer vite la Ligue des champions pour montrer à tous qui nous sommes. Nous avons reçu un coup, les jours suivants n'ont pas été faciles, mais on ne pouvait plus rien y faire."

Il se donne la note 7/10 pour sa saison

Au moment de s’attribuer une note sur 10, l’ancien joueur de l’AC Milan juge sa première saison plutôt positive. "Cela n'a pas été une saison facile, disons un 7, estime-t-il. Je sais que je peux faire plus, je n'ai pas joué tant de matches, la moitié, seulement, cela n'a pas été facile. Dans les conditions que j'ai connues, je n'ai pas pu donner le maximum, mais je suis convaincu que je peux donner beaucoup plus à cette équipe et à ce club."