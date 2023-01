Mercato: qui est Georginio Rutter, l'attaquant français d'Hoffenheim qui devrait signer à Leeds

Selon des informations RMC Sport, le buteur d'Hoffenheim Georginio Rutter est en passe de rejoindre Leeds durant ce mercato hivernal pour une somme qui pourrait avoisiner les 30 millions d'euros. International français U21 passé par Rennes, le joueur de 20 ans devrait bientôt évoluer en Premier League.

La Bundesliga est le dernier des grands championnats européens à ne pas avoir encore repris. À l'arrêt depuis le 13 novembre, c'est peu dire que les suiveurs du championnats allemand trouvent le temps long et s'impatientent avant le premier match de la 16e journée, prévu le 20 janvier prochain.

> Suivez toutes les infos mercato sur RMC Sport

Une ancienne pépite du Stade Rennais vers Leeds pour 30 millions d'euros

Alors que le mercato hivernal est d'ores et déjà lancé, du côté Hoffenheim, les heures passent et l'avenir de l'un de leurs attaquants, Georginio Rutter, semble s'éloigner de l'Allemagne. En effet, comme confirmé par RMC Sport samedi, l'attaquant français de 20 ans devrait prochainement prendre la direction de la Premier League et de Leeds. Auteur de deux buts et trois passes décisives cette saison (en 17 matchs toutes compétitions confondues), le natif de Plescop (Morbihan) est tout proche de s'engager avec les Peacocks.

Un accord autour d'une somme supérieure à 30 millions d'euros est évoqué. Une belle opération pour Hoffenheim qui a déboursé un million d'euros pour attirer le joueur en provenance de Rennes au début de l'année 2021, d'autant que son successeur a déjà été trouvé en la personne du Niçois Kasper Dolberg, qui débarque en prêt jusqu'à la fin de la saison.

Mis à l'écart par son club

Ce dimanche, Hoffenheim a publié un communiqué pour acter la mise à l'écart du joueur, "confronté à un problème majeur qui l'occupe intensément". "C'est un très jeune homme, il est donc compréhensible qu'il soit préoccupé par la situation actuelle (...) Nous avons donc décidé qu'il ne devrait pas s'entraîner pleinement avec l'équipe pour le moment", est-il précisé.

Après l'heure de la révélation, celle de l'explosion en Premier League pour Georginio Rutter?

Formé à l'AS Ménimur avant de rejoindre Vannes, Georginio Rutter signe au Stade Rennais en 2017. C'est avec le club breton qu'il parvient à décrocher son premier contrat professionnel quelques mois plus tard, en août 2018. En septembre 2020, il fait ses débuts en pro lors d'un match de Ligue 1 contre Saint-Etienne. Trois mois plus tard, il devient le plus jeune joueur français à inscrire un but en C1 depuis Kylian Mbappé lors de la rencontre entre Rennes et Séville (1-3).

Barré en attaque et refusant de prolonger en raison de son faible temps de jeu, il décide de rejoindre Hoffenheim en février 2021. Le contrat de Rutter est même prolongé en janvier 2022, liant le joueur au club allemand jusqu'en 2026. En parallèle, il fait ses armes en équipe de France jeunes, depuis les moins de 16 ans jusqu'aux Espoirs, avec lesquels il compte quatre sélections, la dernière remontant à mars 2022 face aux Féroé (2-0).

Gaucher à la grosse qualité technique, très rapide balle au pied et avec un volume de jeu conséquent lui permettant de ne pas bouder les efforts défensifs, il ne lui reste plus qu'à étoffer ses statistiques pour définitivement exploser. Lors de l'exercice 2021-2022, pour sa première saison en Allemagne, il avait inscrit huit buts pour quatre passes décisives en 36 matchs. En Premier League - le championnat de ses rêves - Georginio Rutter va découvrir les défenses parfois rugueuses et l'intensité propre à l'élite du football anglais.