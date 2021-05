Rutter revient sur son choix d'Hoffenheim et tacle Rennes pour son temps de jeu

Parti à Hoffenheim l'hiver dernier, Georginio Rutter est revenu sur son départ de Rennes dans les colonnes de L'Équipe. Le jeune attaquant de 19 ans explique les motivations de son choix, glissant qu'il avait vu son temps de jeu grimper en flèche depuis son arrivée en Allemagne.

C'est ce qu'on appelle mettre les choses au clair. En proie à des critiques depuis son départ du Stade Rennais cet hiver, Georginio Rutter est revenu sur son choix de rallier Hoffenheim. Dans un entretien accordé à L'Équipe, l'attaquant français de 19 ans est revenu sur son départ de son club formateur avec un peu de recul, quatre mois après l'officialisation de son transfert. L'ancien Breton a mis l'accent sur sa volonté d'aller grapiller du temps de jeu, chose dont il manquait à Rennes.

"Sur deux ans, je n’ai pas joué, J'ai entendu que ce n'était pas bien envers mon club formateur, mais j'ai signé pro là-bas! En plus, je ne suis pas parti en fin de contrat, j'ai été vendu, rappelle-t-il. J'ai joué 63 minutes à Rennes en trois ans. En quatre mois ici, j'ai eu beaucoup plus. Les chiffres parlent. Mais je n'oublierai jamais Rennes."

Hoffenheim, "un projet structuré"

Alors qu'il arivait au bout de son contrat avec Rennes, Georginio Rutter était annoncé sur le départ pour cet été mais a finalement plié bagage plus vite que prévu. Interrogé par L'Équipe sur une possible relation de confiance rompue avec Julien Stéphan, coach alors en place avant la nomination de Bruno Genesio, l'avant-centre repond: "Je ne sais pas. Les derniers mois, peut-être."

Le buteur de 19 ans a finalement rejoint Hoffenheim alors que plusieurs autres écuries européennes lui faisaient les yeux doux. L'ancien pensionnaire du Stade Rennais explique que l'intérêt concret du club allemand a fait la différence: "Ils ont voulu me recruter dès janvier, c'était la preuve que le club me voulait vraiment. Certains clubs disaient: 'On te surveille'. Là, c'était du concret, un projet structuré. Je ne me voyais pas partir dans un club où j'avais moins de chance de jouer."