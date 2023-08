Mercato: qui est Ibrahim Sangaré, le milieu de terrain ivoirien pisté par le PSG?

Le PSG souhaite renforcer son entrejeu d’ici la fin du mercato estival. Dans cette optique, le club de la capitale a notamment ciblé Ibrahim Sangaré. Le milieu de terrain ivoirien, âgé de 25 ans et révélé à Toulouse, s’est imposé comme un élément incontournable au PSV Eindhoven.

Malgré un résultat décevant, Luis Enrique a réussi un baptême plutôt séduisant face à Lorient, dimanche, lors de la première journée de Ligue 1 (0-0). Avec une énorme possession, un pressing incessant et une envie collective, le coach du PSG a posé les bases de son projet de jeu. Mais, comme tout le monde, il a noté certains manques au sein de son effectif. Dans l’entrejeu notamment. Avec les départs à venir de Leandro Paredes et Renato Sanches à l’AS Rome et celui attendu de Marco Verratti (courtisé par Al Hilal en Arabie saoudite), le milieu de terrain du club de la capitale manque de consistance.

Manuel Ugarte, recruté pour 60 millions d’euros au Sporting, a fait bonne impression face aux Merlus, avec sa grinta et son volume de jeu. Mais le PSG souhaite encore densifier ce secteur clé avec deux renforts d’ici la fin du mercato estival. Un milieu créatif est espéré, tout comme un élément plus athlétique, capable de percuter et d’amener de l’impact dans ses initiatives. Concernant ce deuxième profil, les dirigeants parisiens ont notamment ciblé Ibrahim Sangaré.

Un profil physique et box-to-box

Comme expliqué par RMC Sport, la piste menant au milieu de terrain du PSV Eindhoven a été relancée ces derniers jours. Sous contrat jusqu’en 2027, l’Ivoirien de 25 ans, qui a prolongé son contrat l’été dernier, possède une clause libératoire de 37 millions d’euros. Des discussions sont en cours mais Paris doit composer avec la forte concurrence du Bayern Munich dans ce dossier.

Capable d’évoluer devant la défense ou comme relayeur, Sangaré affiche un gabarit imposant sur le terrain (1,91m). Ses qualités physiques lui permettent d’abattre un gros travail défensif, en se montrant hargneux au duel et dominant dans les airs. Même s'il n'est pas le joueur le plus technique de son équipe, il est capable de casser les lignes balle au pied, dans un style box-to-box, et de déclencher de lourdes frappes aux abords de la surface. Il semble moins à l’aise dans les petits espaces mais son sens du placement et sa capacité à reproduire les efforts soulagent souvent ses partenaires.

Lancé très jeune à Toulouse

Né en décembre 1997 à Abidjan, il a usé ses premiers crampons au Tout Puissant Koumassi, un club situé au sud de la capitale de Côte d’Ivoire, avant de rejoindre l’AS Denguelé d’Odienné, au nord-ouest du pays, près de la frontière avec la Guinée. C’est là que Toulouse l’a recruté à l’été 2016, alors qu’il était tout juste majeur et qu’il venait d’être désigné parmi les trois meilleurs espoirs du championnat ivoirien. Séduit par son potentiel, Pascal Dupraz l’a lancé en Ligue 1 dès la rentrée, avec une première titularisation en novembre contre Montpellier (1-0). Avant de le laisser s’aguerrir loin des projecteurs du monde professionnel l’année suivante, pour mieux l'installer dans son onze début 2018. A l’âge de 20 ans. Aux côtés de Giannelli Imbula, Yannick Cahuzac ou Alexis Blin.

Après avoir inscrit son premier but face à Monaco (3-3), en février 2018, Ibrahim Sangaré est rapidement monté en puissance dans la ville rose. Sa rupture du tendon du gros orteil en octobre (deux mois d’absence) n’a pas freiné sa progression fulgurante. Sous les ordres de Mickaël Debève, Alain Casanova, puis Antoine Kombouaré, l’espoir ivoirien a pris de l’épaisseur et de la confiance au fil de ses matchs au Stadium. En affrontant le PSG à deux reprises. Mais ses performances solides et remarquées n’ont pas empêché le TFC d’être relégué en Ligue 2 au terme de la saison 2019-2020, écourtée en raison de la pandémie de Covid.

Roger Schmidt: "Il est doué avec et sans ballon"

Après deux apparitions en L2, Sangaré a rejoint le PSV Eindhoven l’été suivant pour 7 millions d’euros. Et le grand droitier, qui a disputé 86 matchs avec Toulouse (2 buts, 5 passes décisives, toutes compétitions confondues), s’est rapidement acclimaté au sud des Pays-Bas. De quoi impressionné Roger Schmidt, alors sur le banc. "C’est un très bon milieu de terrain parce qu’il est doué avec et sans le ballon. Il est fiable et fort dans les duels. Il a toutes les qualités dont un milieu central a besoin", a notamment déclaré le coach allemand à son sujet.

Avec le PSV, Ibrahim Sangaré a gagné en maturité au gré des saisons. Il compte aujourd’hui 136 apparitions avec le club batave, pour 14 buts et 10 passes décisives (toutes compétitons confondues). L’ancien Toulousain a disputé les trois dernières campagnes de Ligue Europa (2 buts, 2 passes décisives), sans parvenir à se qualifier pour les 8es de finale. Après avoir été reversé en Ligue Europa Conférence, il a atteint les quarts de finale l’an passé (élimination face à Leicester). Aux Pays-Bas, il a également dépoussiéré son palmarès avec deux Coupe des Pays-Bas et deux Supercoupe.

Bosz l’utilise en sentinelle

Deuxième d’Eredivisie la saison passée, derrière le Feyenoord Rotterdam et devant l’Ajax Amsterdam, le PSV Eindhoven a débuté son championnat 2023-2024 par un succès contre Utrecht (2-0), lors duquel Ibrahim Sangaré a délivré une passe décisive pour Noa Lang. Installé en sentinelle dans le 4-3-3 de Peter Bosz, l’ancien coach de l’OL, nommé cet été pour prendre la succession de Ruud van Nistelrooy (après l’intérim de Fred Rutten), le n°6 évolue actuellement derrière les Néerlandais Isaac Babadi (18 ans) et Joey Veerman (24 ans). Il sera sur le pont ce mardi soir en Autriche, dans l’antre de Strum Graz, en match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions (20h30). Avec un net avantage après la victoire 4-1 à l’aller, lors de laquelle l’Ivoirien a marqué.

Si le PSG parvient à le faire venir d’ici le 1er septembre, il récupérera un international déjà expérimenté (31 sélections, 9 buts). Après avoir été lancé en sélection en novembre 2014 par Hervé Renard lors d’une défaite en amical en Afrique du Sud (2-0), à quelques jours de ses 17 ans, Ibrahim Sangaré s’est installé chez les Éléphants fin 2020, aux côtés notamment de Franck Kessié. Avant cela, il avait tout de même participé à la CAN 2019, en étant titulaire lors du quart de finale perdu face à l’Algérie, futur vainqueur du tournoi (1-1, 5 tab à 4).

Passeur décisif face aux Bleus

Sangaré a inscrit son premier but avec la Côte d’Ivoire face au Burkina Faso en juin 2021 (2-1), avant de disputer la CAN 2022 au Cameroun (élimination en quarts de finale) et d’affronter l’équipe de France dans la foulée lors d’un amical à Marseille (2-1), avec une passe décisive pour Nicolas Pépé. Jean-Louis Gasset, nommé sélectionneur l’an passé, l’utilise comme milieu récupérateur ou relayeur en fonction du système mis en place. Une polyvalence dont pourrait également se servir Luis Enrique dans les prochains mois.