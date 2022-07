Mercato: Rennes proche de recruter Kim Min-Jae

Rennes est en bonne position pour tenir un premier renfort tant recherché en défense avec l’arrivée attendue du Sud-Coréen Kim Min-Jae (25 ans) en provenance de Fenerbahce, selon L’Equipe et Sky Sport Italia.

Rennes devrait enfin tenir sa recrue tant attendue en défense centrale. Selon des informations de L’Equipe et de Sky Sport Italia, le club breton est en bonne voie pour recruter le Sud-Coréen Kim Min-Jae (25 ans) en provenance de Fenerbahçe. Le club breton a activé cette piste depuis longtemps mais a dû composer avec une grosse concurrence, dont celle de Naples en quête d’un renfort en prévision du départ attendu de Kalidou Koulibaly.

Mais le Stade Rennais aurait finalement pris l’avantage même si le transfert n’était pas encore finalisé jeudi soir, relate L’Equipe. Bruno Genesio, entraîneur du Stade Rennais, connaît bien Kim Min-Jae qu’il a entraîné au Beijing Guoan (2019-2021). L’international sud-coréen (40 sélections, 3 buts) a rejoint le club turc en 2021 contre trois millions d’euros. Il y a disputé 39 rencontres, dont la Ligue Europa, puis la Conference League.

Une indemnité estimée à 20 millions d'euros

Le montant du transfert devrait avoisiner les 20 millions d’euros pour ce robuste joueur (1,90m). Une belle plus-value en vue pour Fenerbahçe. Rennes était en quête d’un renfort en défense depuis le départ de Nayef Aguerd pour West Ham (contre 35 millions d’euros) et la blessure de Warmed Omari, éloigné des terrains pendant trois mois.

Les Bretons ont débuté la préparation avec seulement deux spécialistes du poste: Loïc Badé, recruté l’été dernier mais décevant pour sa première saison, et le jeune Jeanuël Belocian (17 ans). D’autres pistes ont été étudiées pour renforcer l’arrière-garde dont celle d’un prêt de Samuel Umtiti (28 ans), poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Mais Florian Maurice, directeur technique, a récemment indiqué que le dossier était en "stand-by". "On avance sur d’autres solutions pour le moment", avait-il ajouté.

"On a besoin de défenseurs centraux, avait complété l’ancien Lyonnais. Ça arrivera très prochainement et vous aurez les noms en temps voulu, assure Maurice. Je souhaite que ça arrive le plus rapidement possible. Tous les dossiers sont actifs, ouverts. Je travaille sur une dizaine de dossiers, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer lors d'un mercato (…) On échange de manière régulière avec Bruno sur divers dossiers. Tout est ouvert aujourd’hui. Vous en saurez plus dans les jours qui viennent, les semaines qui arrivent." Cela est bien parti pour Kim Min-Jae. Et ce n'est peut-être pas fini. La presse évoquait ces derniers jours un intérêt de Rennes pour le défenseur brésilien de Benfica, Morato (21 ans).