Mercato: courtisé par l'OM, Clauss serait aussi suivi par Manchester United

A en croire la presse britannique, Manchester United s'intéresserait à Jonathan Clauss, auteur d'une très belle saison avec le RC Lens. Marseille et Chelsea sont aussi à l'affût.

En juin 2020, Jonathan Clauss évoluait encore en D2 allemande, à l'Arminia Bielefeld. Deux ans plus tard, il est annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens. Il y a quelques semaines, La Voix du Nord évoquait les intérêts de Chelsea et l’Atlético de Madrid pour l’international français de 29 ans. Ce vendredi, le journal londonien The Evening Standard révèle que Manchester United se tient aussi à l’affût dans ce dossier.

L'OM le veut

Les Red Devils pourraient prochainement se positionner en cas de départ au poste de latéral droit. Selon la presse britannique, une vente cet été d’Aaron Wan-Bissaka n’est par exemple pas à exclure. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Lens, Clauss a encore passé un cap cette saison en totalisant cinq buts et onze passes décisives en 40 apparitions toutes compétitions confondues. Ses bonnes performances dans le Nord lui ont même permis de découvrir l’équipe de France au mois de mars, et d’être rappelé par Didier Deschamps lors du rassemblement de juin, même s’il a dû se contenter d’un faible temps de jeu avec vingt-deux minutes en quatre matchs de Ligue des nations.

A bientôt 30 ans (il les aura en septembre), Clauss arrive à un tournant. Est-il tenté par un nouveau défi à l’étranger ou souhaite-t-il poursuivre sa carrière en Ligue 1 ? Comme expliqué par RMC Sport, l’OM aimerait le recruter durant ce mercato. Des discussions existent entre le club phocéen et les dirigeants lensois, mais aucun accord n’a pour le moment été trouvé entre les différentes parties. Son club demanderait au moins dix millions d’euros pour le laisser partir.