Mercato: qui est Vanderson, la première recrue hivernale de Monaco

L’AS Monaco a confirmé ce samedi la signature du Brésilien Vanderson. Le latéral de 20 ans s’est engagé pour cinq ans avec le club de Ligue 1 moyennant une indemnité de transfert de onze millions d’euros versée à Gremio.

Monaco a beau ne plus avoir d’entraîneur après l’éviction de Niko Kovac et attendant potentiellement l'arrivée de Philippe Clément, le club de la Principauté tient sa première recrue du mercato hivernal. Comme annoncé par RMC Sport depuis quelques jours, le Brésilien Vanderson de Oliveira Campos, dit Vanderson s’est officiellement engagé ce samedi avec l’actuel sixième de Ligue 1.

Le latéral droit de 20 ans quitte son club formateur du Gremio Porto Alegre en échange d’une indemnité de onze millions d’euros selon les informations de RMC Sport et a signé un contrat de cinq ans avec l’ASM.

"Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco, un club historique du championnat de France avec une dimension européenne importante. C’est aussi un club dans lequel ont brillé de nombreux Brésiliens, s’est réjoui le latéral monégasque dans un communiqué diffusé le site de Monaco. Je suis très heureux d’avoir cette opportunité de m’inscrire dans un très beau projet. Je remercie le club pour la confiance qu’il m’accorde et le Gremio pour m’avoir accompagné jusque-là. Je suis déterminé à travailler pour m’intégrer le plus rapidement possible et apporter mes qualités au groupe."

>> Les infos et rumeurs du mercato en direct

Une grosse saison au Brésil

Tout juste lancé chez les en décembre 2020, Vanderson s’est rapidement installé parmi les cadres de Gremio. Titulaire indiscutable lors de la saison 2020-2021, l’international auriverde U20 est apparu à 52 reprises avec l’équipe de Porto Alegre. L’arrivée du jeune défenseur vient combler les attentes de la direction de l’ASM. Le club du Rocher s’était mis en quête d’un jeune joueur prometteur à ce poste afin de préparer l’avenir.

"Nous sommes très heureux d’accueillir Vanderson à l’AS Monaco. C’est un défenseur très dynamique et tourné vers l’avant, généreux dans l’effort, capable d’apporter ses qualités techniques dans la moitié de terrain adverse et de se montrer décisif, a salué le directeur sportif Paul Mitchell. Vanderson est un jeune joueur talentueux et ambitieux, qui a fait le choix de Monaco malgré l’intérêt de plusieurs clubs de premier plan. Nous sommes convaincus qu’il trouvera ici l’environnement idéal pour permettre d’exprimer pleinement son potentiel tout en apportant une valeur ajoutée à un groupe compétitif."

Un concurrent pour Sidibé et Aguilar

En recrutant Vanderson, Monaco espère avoir dénicher une petite pépite capable de rapidement s’acclimater à la Ligue 1. En Principauté, le Brésilien se retrouvera en concurrence avec les internationaux tricolores Djibril Sidibé et Ruben Aguilar.

Si l’ancien de Montpellier est sous contrat jusqu’en 2024, le champion du monde 2018 sera libre en juin prochain. Les négociations pour une prolongation de Djibril Sidibé n’ayant pas encore abouti, la direction de l’AS Monaco a donc préféré anticiper un éventuel départ avec le recrutement de Vanderson. Le latéral brésilien ne sera toutefois pas qualifié pour le déplacement de Monaco à Rouen dimanche, pour affronter Quevilly-Rouen en 16e de finale de Coupe de France.