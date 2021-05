Mercato: Raiola s'explique après ses propos polémiques sur le PSG et Haaland

Mino Raiola, agent d'Erling Haaland, a précisé sa pensée après avoir tenu des propos critiques à l'égard de la Ligue 1. L'agent a assuré qu'il trouvait le championnat compétitif et que cela ne saurait être un handicap pour le PSG en cas d'offre pour l'attaquant norvégien.

Mino Raiola arrondit les angles. Le puissant agent italo-néerlandais a dû faire une mise au point après des propos peu flatteurs sur la Ligue 1, pouvant être perçus comme un obstacle à une éventuelle signature au Paris Saint-Germain de son tant convoité client Erling Haaland. La déclaration en question a été faite dans une interview publiée samedi par AS, dans laquelle il lui a été demandé si le crack norvégien préférait la Premier League ou la Liga.

La réponse telle que retranscrite par le journal espagnol est la suivante: "Quand des clubs comme le Barça ou le Real Madrid arrivent, avec leur histoire si grande, c'est difficile de dire non. Le PSG entre dans ce groupe de grands clubs, City aussi et la Juve en a toujours été. Ce qui compte aussi, c'est leur championnat. Le PSG joue dans la pire ligue des grands. Le Bayern est dans un championnat attractif, mais on sait qu'ils gagnent tout le temps. En Espagne, il y a trois options".

En quelques heures, ces propos ont évidemment franchi les Pyrénées. Ce qui a poussé Mino Raiola à publier un message explicatif sur son compte Twitter dans la soirée: "Je tiens à préciser que j'ai félicité le PSG. Le PSG est déjà un des clubs de l'élite du football européen. Ils deviennent historiques pour ce qu'ils accomplissent. Mon point de vue sur le PSG est démontré par les grands joueurs que j'ai pu accompagner là-bas, par ceux qui y jouent aujourd'hui et aussi par ceux qui y joueront dans le futur. Mon propos sur la Ligue 1 reflète un lieu commun du football. Néanmoins, ce n'est pas mon avis personnel, compte tenu de la compétitivité du championnat de ces dernières saisons".

La porte reste ouverte pour le PSG

Mino Raiola, qui a notamment oeuvré pour les transferts de Zlatan Ibrahimovic, de Maxwell ou de Thiago Silva au début de l'ère qatarie du club parisien, a aussi pris soin de garder la porte ouverte pour ses autres clients: "Le PSG a un grand attrait sur tous les top players que je représente. Des joueurs qui songeraient tous à rejoindre le club si l'opportunité se présentait".

L'agent, bien connu pour ses sorties médiatiques remarquées, a conclu par un tacle aux médias de l'Hexagone: "Je trouve cela très étrange que la presse française ait seulement amplifié cette phrase sur le championnat, mais pas la multitude de compliments faits au PSG."

En attendant, Erling Haaland, souvent cité du côté du Real Madrid, du FC Barcelone et de Manchester City, dispose d'un contrat jusqu'en juin 2024 au Borussia Dortmund. Mais il semble acquis qu'une clause libératoire estimée à 75 millions d'euros soit activable au cours du mercato estival 2022.