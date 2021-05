Mercato: Raiola révèle le handicap du PSG dans le dossier Haaland

D’après Mino Raiola, l’agent du Norvégien Erling Haaland, le PSG part avec un handicap sur la concurrence dans le dossier Haaland: Le club parisien évolue en Ligue 1.

Erling Haaland a grandement contribué à la victoire du Borussia (2-0) le week-end dernier, avec un nouveau doublé qui autorise toujours l’équipe entraînée par Edin Terzic à rêver d’une nouvelle qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Mais pour l’instant, Dortmund n'est nullement assuré d’y participer. Or, ne pas jouer la C1 aurait de lourdes conséquences pour le Borussia, qui aurait du mal à retenir son joyau, courtisé par les grands d’Europe à seulement 20 ans.

"Haaland est intéressé par deux choses: marquer des buts, parce qu'il est comme un Cristiano ou un Zlatan, il a cette obsession positive, et gagner des titres. Et il choisira, à coup sûr, l’endroit où ces deux choses ensemble ont le plus de chances de se produire", a indiqué son agent, Mino Raiola, dans une interview accordée à AS. Le Real Madrid et, dans une moindre mesure, le FC Barcelone, font la cour à Erling Haaland. Et le PSG dans tout ça ?

Raiola donne la raison de son voyage en Espagne

"C'est très difficile de mentir, a confié Raiola. Quand un club comme Barcelone ou Madrid arrive, si grand, avec autant d'histoire, c'est difficile de dire non. Le PSG arrive dans ce match. Le PSG rejoint ce groupe de grands clubs, City essaie d'y arriver, la Juve a toujours été là. Il est également important de savoir dans quel championnat ils évoluent. Le PSG joue dans le plus mauvais championnat des grands." Le Norvégien rêve en plus de Madrid depuis de nombreuses années.

En se rendant en Espagne au début du mois d’avril afin d’y rencontrer les dirigeants madrilènes et barcelonais, Raiola a lancé le feuilleton d’un transfert annoncé pour cet été, même s’il se défend d’avoir eu cette intention. Il n’était pas là-bas pour ça, pas à ce moment-là en tout cas, selon lui: "Si je vous donne la raison de ce voyage, vous ne le croirez pas. Le père de Haaland devait aller à Marbella, il voulait voyager et moi aussi, parce que je devais féliciter Laporta et aller à Madrid, et nous avons fait toutes ces choses en même temps. Je voyage 99% du temps et personne ne sait où je suis."