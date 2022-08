Mercato: Ralf Rangnick déconseille à un attaquant pisté par Manchester United de quitter son club

Alors que Manchester United est à la recherche de solutions offensives sur le marché des transferts avant la cloture du mercato, Ralf Rangnick, ancien coach des Red Devils et désormais sélectionneur de l'Autriche, a conseillé à Sasa Kalajdzic de ne pas quitter Stuttgart. Le buteur autrichien ferait pourtant partie des cibles de Manchester United pour le poste d'attaquant.

Désormais sélectionneur de l'Autriche, alors qu'il était convenu qu'il intègre l'organigramme de Manchester United à la suite de son intérim comme manager des Red Devils la saison dernière, Ralf Rangnick semble avoir mis son passage dans le nord de l'Angleterre derrière lui. Et cela pourrait desservir son ancien club, qui patauge sur le marché des transferts à deux semaines et demi de sa fermeture.

Alors que Marcus Rashford est pisté par le Paris Saint-Germain, que Cristiano Ronaldo cristallise les tensions et souhaite toujours se trouver une porte de sortie, Manchester United est toujours à la recherche d'un milieu de terrain - Adrien Rabiot pourrait être l'heureux élu - et d'un attaquant de pointe. Ces derniers jours, les Red Devils se seraient positionnés sur deux attaquants autrichiens, ce qui n'a pas manqué d'alerter Rangnick.

Rangnick veut voir Kalajdzic jouer régulièrement

Après avoir abandonné la piste menant au buteur de Bologne Marko Arnautovic, Manchester United se serait penché sur le cas de Sasa Kalajdzic (25 ans). L'international autrichien (15 sélections, 4 buts), auteur de 16 buts lors de la saison 2020-2021 de Bundesliga, serait désormais l'une des priorités du recrutement du club anglais.

Mais un départ de son club Stuttgart ne serait pas du goût de Rangnick. "Il est important que Sasa ne se blesse pas cette saison et qu'il s'entraîne et joue au meilleur niveau possible", a déclaré le sélectionneur autrichien dans des propos cités par Sky Germany. Kalajdzic avait manqué la première partie de la saison dernière en raison d'une grave blessure à l'épaule.

Stuttgart chercherait déjà son remplaçant

Résultat, le buteur autrichien n'avait marqué que six buts en quinze matchs de championnat. Rangnick verrait donc d'un bon œil le choix de Kalajdzic rester en Bundesliga: "S'il joue à Stuttgart cette saison, cela ne sera pas préjudiciable à son développement." Pourtant, l'opération pourrait bien se faire, au grand dam du sélectionneur autrichien.

Florian Plettenberg, journaliste de Sky Germany, a précisé que Stuttgart se serait positionné sur Joshua Zirkzee, l'attaquant du Bayern Munich, pour pallier un éventuel départ de Kalajdzic. Interrogé sur son avenir par DAZN après la première journée de Bundesliga au cours de laquelle il a délivré une passe décisive contre Leipzig, l'attaquant autrichien a laissé planer le doute: "Je ne sais pas moi-même de quoi mon avenir sera fait mais ça va se clarifier dans quelques semaines ou le plus vite possible."