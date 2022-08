Mercato: accord trouvé entre la Juve et United pour Rabiot

Sky Sports rapporte ce lundi que la Juventus et Manchester United ont trouvé un accord pour le transfert d'Adrien Rabiot. Les termes de ce contrat doivent toutefois être discutés avec le milieu de terrain français.

Les choses s'accélèrent dans le dossier Adrien Rabiot. Selon Sky Sports, son club de la Juventus, avec lequel il a encore une année de contrat, a trouvé un accord avec Manchester United concernant le transfert du milieu de terrain de 27 ans. Les termes de ce contrat doivent encore être discutés, précise le média britannique.

La piste de Jong mise de côté, United fonce sur Rabiot

Longtemps désireux de recruter le joueur du Barça Frenkie de Jong, les Red Devils se seraient tournés vers l'international tricolore (29 sélections) ces dernières heures. Les prestations peu rassurantes de Fred et Scott McTominay dans l'entrejeu dimanche face à Brighton (défaite 1-2) ont peut-être convaincu le board du club mancunien de passer à la vitesse supérieure.

Rappelé à l'ordre par Massimiliano Allegri l'an passé, Adrien Rabiot espère rebondir après une saison complète (45 matchs toutes compétitions confondues) mais pas vraiment emballante. L'ancien parisien a même été absent de la tournée américaine pour des "raisons personnelles" alors que, en coulisses, on discute d'un transfert de Leandro Paredes vers la Vieille Dame. De quoi remettre un peu plus en cause le statut de Rabiot, qui pourrait trouver chez le 6e de Premier League la saison dernière la porte de sortie parfaite.