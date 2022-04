Mercato: le Real Madrid fait une bonne affaire sur le marché ukrainien

Le Real Madrid prépare l’avenir au poste de latéral droit: les médias espagnols assurent que le Brésilien Vinicius Tobias, 18 ans, va rejoindre la Maison blanche. Il va être prêté pour un an et demi.

Désiré par le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, le Brésilien Vinicius Tobias a opté pour la Maison blanche. Formé à l’Internacional Porte Alegre, le jeune latéral droit (18 ans) va être prêté au Real pour un an et demi, selon AS, sans avoir joué la moindre minute avec le Shakhtar Donetsk.

Le média madrilène assure que les Merengues disposeront d’une option d'achat fixée à 18 millions d'euros. Reste à savoir quand sera officialisée cette recrue, suivie depuis un long moment dans la capitale espagnole et qui devrait dans un premier temps évoluer en équipe réserve.

>> Toutes les infos mercato en direct

International U16 auriverde

Avec, à terme, l’objectif d’intégrer l’équipe première et de permettre d’apporter une nouvelle solution dans le couloir droit de la défense de Carlo Ancelotti, où évoluent actuellement les vieillissants Dani Carvajal et Lucas Vazquez (30 ans tous les deux). International U16, Vinicius Tobias avait rejoint la grosse colonie brésilienne du club ukrainien pour environ six millions d’euros en janvier dernier.

En raison du conflit entre l’Ukraine et la Russie, la Fifa a ouvert un mercato inédit pour les joueurs évoluant dans les deux pays d’Europe de l’Est. Ainsi, les joueurs sous contrat avec des clubs russes et ukrainiens peuvent finir la saison 2021-22 ailleurs dans le monde avant de retourne dans leur club originel après le 30 juin. Tobias, lui, devrait rester à Madrid bien au-delà.