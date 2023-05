Mercato: Raul sur le point de quitter le Real Madrid, une piste en moins pour la succession d'Ancelotti

Selon la radio espagnole Cadena SER, Raúl pourrait quitter le banc de l'équipe réserve du Real Madrid pour poursuivre sa progression dans un autre club de catégorie supérieure. Un joker de moins pour les Madrilènes, qui envisageaient de voir la légende succéder à Carlo Ancelotti.

Du mouvement sur les bancs du Real Madrid cet été. Alors que l'avenir de Carlo Ancelotti à la tête du club madrilène reste au coeur de l'actualité avec l'offre de la sélection brésilienne, un potentiel successeur au coach italien aurait décidé de quitter la capitale madrilène cet été.

Un successeur d'Ancelotti pas si évident

Comme le rapporte le journaliste Antonio Romero dans l'émission El Larguero de la radio espagnole Cadena SER, Raul Gonzalez aurait décidé de quitter l'équipe réserve du Real. L'entraîneur, qui jusqu'à présent a plutôt performé avec le Castilla, voudrait entreprendre de nouveaux projets en dehors du club et dans des catégories supérieures. Le Real Madrid B évoluant actuellement en 3e division espagnole.

Selon le journaliste, Raúl était très enthousiaste à l'idée de rester à Madrid et attendait son tour pour prendre les rênes de l'équipe première. Mais lorsque le départ d'Ancelotti a été évoqué, il n'était pas en tête de la liste des candidats pour lui succéder et l'aurait mal vécu.

Cette situation et son désir de poursuivre sa formation d'entraîneur à un niveau plus exigeant semblent l'avoir poussé à prendre cette décision de partir. En 35 matchs à la tête de la réserve du Real cette saison, il compte 18 victoires, 11 nuls et seulement 6 défaites. L'équipe occupe la troisième place et conserve une chance de participer aux playoffs pour la montée en seconde division espagnole. Seuls deux points séparent le Castilla du premier, Alcorcón.

En cas de départ, le Real Madrid aurait déjà trouvé son successeur: Álvaro Arbeloa. Il avait été l'un des noms retenus pour former le staff qui remplacera Ancelotti et il est maintenant en tête pour prendre la place de Raúl González, comme l'assure Antonio Romero. Pour autant Raúl n'excluerait pas de revenir plus tard au Real Madrid pour prendre les rênes de l'équipe première, une fois l'expérience engrangée.