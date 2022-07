Mercato: Rennes devrait toucher un joli chèque en cas de transfert de Raphinha au Barça

Un transfert de Raphinha (25 ans) au FC Barcelone rapporterait une jolie somme au Stade Rennais qui avait négocié un pourcentage sur la plus-value au moment de son transfert vers Leeds en 2020.

Après les 35 millions d’euros du transfert de Nayef Aguerd, les caisses du Stade Rennais pourraient encore se remplir dans les prochains jours. Florian Maurice, directeur technique du club breton, a confirmé, lundi, avoir négocié un pourcentage sur la plus-value d’un transfert de Raphinha (25 ans). Selon plusieurs médias catalans, l’ailier serait proche de rejoindre le FC Barcelone contre un chèque de 70 millions d’euros (bonus compris) après avoir été longuement courtisé par Arsenal et Chelsea.

L’international brésilien (9 sélections, 3 buts) avait rejoint Leeds en 2020 contre environ 20 millions d’euros en toute fin de mercato. Son transfert avait surpris seulement un an après son arrivée à Rennes contre un montant quasiment similaire en provenance du Sporting Lisbonne. L’addition devrait finalement gonfler pour le Stade Rennais qui devrait percevoir 20% d’environ 50 millions d’euros (la différence entre le montant estimé de son transfert au Barça et celui de son départ à Leeds), soit environ 10 millions d’euros. Un chiffre approximatif d’autant que Florian Maurice n’a pas précisé, ni confirmé le pourcentage négocié par le club.

Dix millions dans les caisses de Rennes?

Raphinha avait disputé 36 matchs (8 buts) avec Rennes, qu’il avait critiqué quelques semaines après son départ. "J'étais concentré sur le fait de jouer la Ligue des champions avec Rennes, avait-il déclaré à la presse anglaise. Apprendre qu'ils ont accepté une offre de Leeds, pour un prix plus bas que mon prix d'achat (environ 21 millions d'euros), m'a fait me sentir dévalorisé. J'ai joué le dimanche et, après le match, ils ont mis la responsabilité de mon départ sur moi. Jusqu'au samedi, j'étais concentré sur le match. Le mercato allait fermer, je savais qu'il ne se passerait plus rien."

Une version qui s’opposait à celle des dirigeants bretons à l’époque. Florian Maurice, déjà en poste, avait justifié le transfert par la volonté du joueur d'évoluer en Premier League. "A partir du moment où le joueur prend la décision de quitter le club et de partir à Leeds, on n'a pas souhaité s'y opposer", avait-il déclaré. Deux ans plus tard, les deux parties devraient se retrouver gagnantes.