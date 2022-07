Mercato: Raphinha, De Jong, Lewandowski, Kessié... Laporta très bavard sur le mercato du Barça

A l'issue d'une journée en hommage à Johan Cruyff, le président du FC Barcelone Joan Laporta en a profité pour faire un point sur les différentes rumeurs mercato qui concerne le club. Raphinha, Koundé, Kessie, Christensen, Lewandowski, de Jong et Koulibaly, il n'épargne aucun sujet.

Lors d'une journée d'hommage à Johan Cruyff ce samedi, le président du FC Barcelone Joan Laporta en a profité pour glisser quelques mots sur les prochains transferts et a déjà officialisé l'arrivée de deux futures recrues.

Kessié et Christensen arrivent cette semaine, Raphinha "veut venir au Barça"

"Nous présenterons Kessié mercredi et Christensen jeudi", a commencé le dirigeant catalan, avant de déballer toutes les vérités sur la suite du mercato estival barcelonais. Après avoir donné des nouvelles d'Ousmane Dembélé, dont la prolongation au Barça serait en passe d'être bouclée selon Sport, il a évoqué le potentiel transfert de Raphinha.

"Nous avons parlé avec Leeds, je pense qu'ils ne seront pas offensés du fait que nous ayons parlé personnellement (avec le joueur), affirme-t-il. Nous avons des communications. Ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres clubs qui veulent Raphinha et font leurs propositions. Ce que nous savons aussi c'est que lui veut venir au Barça."

"Nous n'avons pas l'intention de vendre Frenkie de Jong"

Continuant ses déclarations concernant le mercato, Joan Laporta, président du FC Barcelone a démenti les récentes rumeurs de transfert de Frenkie de Jong à Manchester United et a dit vouloir tout faire pour qu'il reste au club. "Frenkie de Jong est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et est un joueur du Barça, insiste le dirigeant. Il y a plusieurs clubs qui le veulent, pas seulement Manchester United, mais nous n'avons pas l'intention de le vendre et le joueur veut lui aussi rester. C'est très important de considérer l'avis du joueur. Il est très attaché au club, à Barcelone et je vais tout faire pour qu'il reste, mais c'est aussi une question de salaire et il faudra l'ajuster."

Le gros dossier de ce mercato a fait douter Joan Laporta : Robert Lewandowski va-t-il arrivé au Barça cet été? "Lewandowski est un joueur du Bayern, répond le président après avoir marqué un temps d'arrêt avant de répondre. Tout le monde sait que c'est un grand joueur, mais je préfère rester discret parce que c'est un joueur du Bayern. Nous savons qu'il a dit publiquement qu'il voulait venir au Barça et nous sommes très flattés, mais nous avons tout le respect pour le Bayern Munich, qui est l'un des meilleurs clubs du monde. Nous nous respectons entre clubs."

"Beaucoup de joueurs veulent venir au Barça"

Concernant la prolongation de Gavi, dont le contrat termine à la fin de la prochaine saison, Laporta assure que "tout va très très bien". "Nous sommes très satisfaits de la façon dont tout s'est développé avec Iván De la Peña et avec le joueur", ajoute le dirigeant, alors que l'inverse fuitait dans la presse catalane.

La question de la charnière centrale a également été évoquée, avec notamment le potentiel transfert de Kalidou Koulibaly, défenseur du Napoli, qui revient souvent dans les noms suivis par le Barça. Mais même réponse de Laporta que pour Lewandowski, avec une petite pique aux autres clubs : "Koulibaly ? Je ne veux pas parler d'autres joueurs, notre avantage, c'est que beaucoup de joueurs veulent venir au Barça."

"Avec ces 15% des droits, nous n'aurions plus besoin de vendre"

Autre joueur mentionné: Jules Koundé. Alors que certains médias annonçaient cette semaine que le Barça était désormais seul sur le dossier, Joan Laporta ne veut pas s'emballer: "Jules Koundé? Il faut en parler avec Mateu Alemany (le directeur executif du club), mais on a beaucoup de cartes, on va beaucoup travailler cette semaine. Il y a beaucoup d'obstacles et on espère les régler."

Evoquant là les futures entrées d'argent du club qui devraient arrivées après la levée du second levier économique en début de semaine prochaine. "Le premier levier nous a permis de clôturer l'année en positif, ce qui nous aide à être crédibles financièrement, poursuit le dirigeant. Maintenant, nous devons activer le second et, si nous réussissons, ce qui ne sera pas facile, elle nous permettra de signer 1 à 1 chaque joueur. (...) Avec ces 15% des droits, nous n'aurions plus besoin de vendre."