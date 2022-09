Mercato: Rennes envisage de recruter un joker

Bruno Genesio, entraîneur du Stade Rennais, a ouvert la porte au recrutement d’un joker en cas de longue absence de son milieu de terrain Baptiste Santamaria, touché à la cheville gauche dimanche face à Auxerre (5-0).

Rennes pourrait prochainement s’activer pour renforcer son effectif après la blessure de Baptiste Santamaria, dimanche face à Auxerre (5-0). Le milieu de terrain s’est tordu la cheville gauche (10e) lors d’un duel avec Rayan Raveloson et s’est longuement plié de douleur au sol, avant d’être évacué sur civière, puis d’être admis à l’hôpital. A l’issue de la rencontre, Bruno Genesio a donné des premières nouvelles de son joueur qui ne souffre pas de fracture. Mais des examens complémentaires vont être réalisés pour déterminer si des ligaments ont été touchés.

Des joueurs libres ou un joker

Sa sortie a un peu fait ronronné le jeu des Bretons, même sifflés par leur public à l’entame de la deuxième période, avant de dérouler et de s’imposer largement. Le jeune Lesley Ugochukwu (18 ans) l’a suppléé sur le terrain. Et si Genesio a loué son entrée, il semble tenté par l’idée de recruter un joker au cas de longue absence de Santamaria. "Il (Ugochukwu, ndlr) a déjà montré l’année dernière qu’il était capable de jouer à ce niveau-là, il faut lui laisser le temps de trouver des repères, du rythme parce que ça faisait un moment qu’il n’avait pas été titulaire, a rappelé le technicien à l’issue de la rencontre. J’ai toute confiance en lui. On va voir combien de temps Santamaria serait indisponible et éventuellement on ajustera si la blessure est trop longue. Si c’est le cas, on réfléchira à prendre un joker."

Si le mercato a fermé ses portes en France le 1er septembre dernier, les clubs ont encore la possibilité de recruter des joueurs libres de tout contrat ou un joker parmi les joueurs sous contrat jusqu’à l’ouverture du prochain marché hivernal. "Cette possibilité de recrutement exceptionnel est strictement limitée à un joueur par club et reste soumise au respect des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables au statut du joueur", indique le point 4 de l’article 213 du règlement de la LFP.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Il existe aussi la possibilité de recruter un joker médical dans des circonstances très précises qui ne s’appliquent pas pour Baptiste Santamaria. Selon le règlement, cela est possible en cas de décès d’un joueur sous contrat, de blessure grave du gardien de but ou de son remplaçant (dans cette hypothèse, le club ne peut recruter qu’un nouveau gardien), de blessure grave d’un joueur sous contrat lors d’une sélection en équipe de France si cette blessure entraîne pour le joueur une incapacité d’une durée supérieure ou égale à trois mois.