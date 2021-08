Mercato: Rennes tient son nouveau milieu et boucle l’arrivée de Majer

Le Stade Rennais va recruter Lovro Majer en provenance du Dinamo Zagreb. Le milieu croate de 23 ans va rapidement s’engager avec le club breton d’ici la fin du mercato estival.

En quête d’une qualification en Conference League, Rennes se déplacera jeudi à Rosenborg avec un bel avantage. Victorieux à l’aller au Roazhon Park (2-0), les protégés de Bruno Genesio tenteront de finir le travail en Norvège ce jeudi (dès 19 heures sur RMC Sport 1).

Reste aussi à savoir si Lovro Majer accompagnera ses nouveaux coéquipiers lors de ce périple en Scandinavie. Selon les informations de RMC Sport, le Stade Rennais a bouclé ce lundi le recrutement du milieu croate.

Pas encore officialisée, ni par le club breton ni par le Dinamo Zagreb, l’arrivée du milieu de 23 ans est actée. International croate à une reprise (en mai 2017), le gaucher possède une belle qualité et pourrait apporter une belle touche technique à l’entrejeu de Rennes.

C’est le deuxième renfort du club au milieu en l’espace de quelques jours après la signature de Baptiste Santamaria, arraché à Fribourg et déjà lancé en Ligue 1 contre Nantes (1-0).

Une belle expérience européenne pour Majer

Formé au Dinamo, Lovro Majer a finalement débuté sa carrière pro chez le rival du Lokomotiva Zagreb. Avant de retourner dans son club de cœur en 2018 et de s’y installer comme un titulaire indiscutable. Milieu offensif axial de formation capable aussi de jouer au poste de relayeur, Lovro Majer sort de trois saisons réussies en D1 croate.

Triple champion en titre avec le Dinamo, il a effectué 49 apparitions toutes compétitions confondues en 2020-2021. Mieux, avec 11 buts et 14 passes décisives, le Croate a grandement participé aux succès de son club et notamment au joli parcours européen, achevé en quarts de finale de Ligue Europa face à Villarreal.

L’expérience de Lovro Majer ne s’arrête pas à la C3. Cette saison, le milieu n’a pour l’instant manqué aucun match du Dinamo Zagreb lors des qualifications pour les poules de la Ligue des champions.

Avec deux buts et trois offrandes en sept rencontres, le Croate s’est même plutôt mis en évidence. Au total, le futur joueur de Rennes pourra faire profiter l’effectif breton de sa belle expérience sur la scène continentale. Entre les éliminatoires et les coupes d’Europe à proprement parler, Lovro Majer a déjà disputé 28 matchs en C1 et en Ligue Europa. Charge à Rennes d’éliminer Rosenborg et de lui offrir une nouvelle aventure en Conference League.