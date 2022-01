Barça: Dembélé évincé du groupe, en plein conflit sur son avenir

Comme annoncé par la presse catalane mercredi, Ousmane Dembélé, en conflit avec le club sur son avenir, n’a pas été convoqué dans le groupe du Barça pour le 8e de finale de Coupe de Roi, ce jeudi (21h30).

Ousmane Dembélé (24 ans) ne fera pas le voyage avec l’effectif du FC Barcelone, ce jeudi pour le 8e de finale de Coupe du Roi contre l’Athletic Bilbao (21h30). Comme annoncé par la presse catalane mercredi, le Français n’a pas été convoqué. Son absence est directement liée au conflit qui l’oppose avec le club au sujet de son avenir. Sous contrat jusqu’à l’été prochain, le joueur refuse toutes les propositions de prolongation. Pour éviter de le perdre libre en juin, le club pousse pour un départ dès cet hiver afin d’en récupérer une petite indemnité. Mais l'international français et son clan n’ont aucune intention de partir en janvier.

La situation crispe énormément le club et Xavi. Mercredi, l’entraîneur a publiquement adressé un ultimatum au joueur. Il indiquait pourtant ne pas envisager une mise à l’écart. "J'ai été très honnête avec lui, ce n'est pas une situation facile, mais il faut prendre une décision, a-t-il déclaré. La première chose, ce sont les intérêts du club, qui doivent être clairs. L'envoyer en tribunes n'est pas envisagé, soit il renouvelle, soit on lui cherche une sortie. Nous avons été très clairs, surtout moi, la situation n'est pas comprise, il veut renouveler, mais ils ne décident pas. Et vous ne pouvez pas attendre plus longtemps, ou une chose ou l'autre. Il a le dessus."

Ecarté jusqu'à la fin de saison

Du côté du Français, on rejette la faute sur le club qui avait poussé l’ailier au départ en 2019 pour permettre un retour de Neymar. Les nouveaux ultimatums fixés par le club ces dernières semaines ne passent pas. "C’est un coup de pression qui ne fonctionne pas avec les gens comme nous, affirme Moussa Sissoko, le conseiller du joueur, sur RMC Sport. Peut-être que ça peut fonctionner avec des agents qui font du copinage avec le FC Barcelone. Ce n’est pas mon cas, je suis là pour défendre les intérêts de mon joueur."

"On ne sait pas ce que l’on va faire, rien n’est acté, a-t-il conclu. Mais les dirigeants sont en train de perdre Ousmane seuls. Depuis le début, nous avons montré que nous voulions discuter, avec des conditions certes, mais sans fermer la porte."

La situation semble bloquée et la question se pose de l’utilisation de Dembélé pour les six derniers mois de la saison. Mateu Alemany, directeur technique du club, a confié qu'il ne jouerait plus s'il ne partait pas cet hiver.