Mercato: Romain Faivre va quitter l'OL et filer à Lorient

Romain Faivre est tout proche de quitter l'Olympique Lyonnais pour le FC Lorient. Les deux clubs ont trouvé un accord pour un prêt payant jusqu'à la fin de la saison d'environ un million d'euros.

Le dossier est en passe d’être bouclé. Alors que les deux clubs négocient depuis quelques jours, Romain Faivre est sur le point de quitter l’Olympique Lyonnais pour le FC Lorient. Un accord pour un prêt payant d’environ un million d’euros jusqu’à la fin de la saison a été trouvé. Lille était également sur le coup, mais les Merlus avaient plus d’avance dans ce dossier.

>> Toutes les infos et tumeurs mercato EN DIRECT

L'OL souhaitait initialement un transfert

Alors qu’il souhaitait initialement un transfert sec pour son milieu offensif de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026, le club rhodanien se serait donc finalement résolu à le prêter. Acheté 15 millions d'euros à Brest en janvier 2022, Faivre n'a jamais réussi à franchir un cap à l'OL. En 28 apparitions depuis sa signature chez les Gones, le joueur également passé par Tours et Monaco n'a marqué que trois buts et délivré qu'une seule passe décisive sous les ordres Peter Bosz puis de Laurent Blanc.

"Romain Faivre veut partir, vous le savez. Ne faites pas les étonnés. Il veut partir, il n'est pas heureux à Lyon. Mais cela dure depuis plus de trois mois, avait lancé Laurent Blanc face à la presse la semaine dernière. C'est aux deux parties de trouver les choses. J'aime ce joueur, j'ai essayé de le relancer mais il y a aussi d'autres joueurs, on ne peut pas se concentrer uniquement sur un joueur. [...] C'est dur car il y a un contrat et le club a misé beaucoup sur lui. Il faut avoir des solutions qui contentent tout le monde et ce n'est pas si facile que cela." Un terrain d’entente a visiblement été trouvé.