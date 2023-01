OL: Blanc confie que "beaucoup" de joueurs ne sont pas heureux à Lyon (dont Romain Faivre)

À la veille de défier Chambéry en 16e de finale de la Coupe de France (ce samedi à 15h30), Laurent Blanc a confirmé que Romain Faivre souhaitait partir et qu’une réflexion était entamée pour lui trouver une porte de sortie. Plus globalement, le coach rhodanien a confié que plusieurs joueurs étaient malheureux à Lyon.

À en croire les déclarations de Laurent Blanc, la fin du mercato de l'Olympique Lyonnais risque d'être animée. Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du 16e de finale de Coupe de France contre Chambéry (ce samedi à 15h30), le coach rhodanien a confié que plusieurs joueurs de son effectif étaient actuellement malheureux.

"Quand un joueur ne peut pas donner la pleine mesure de son talent, il faut réfléchir à trouver d’autres solutions. Il faut être attentif à tout. [Plus de joueurs pas heureux à Lyon qu’ailleurs ?] Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a des joueurs pas heureux à Lyon et pourtant on fait un métier extraordinaire et Lyon est un grand club. Ils ont un contrat et on ne peut pas accéder à toutes les demandes. On doit les prendre en question, on doit réfléchir. On ne peut pas accéder à toutes les demandes. Par contre, on les prend en considération. C’est de notre devoir. A Lyon comme ailleurs, on est en train de réfléchir sur beaucoup, beaucoup, beaucoup (il insiste) de cas."

Récemment, les noms de Moussa Dembélé, Houssem Aouar, Karl Toko Ekambi, Jérôme Boateng, Damien Da Silva ou encore Romain Faivre sont revenus avec insistance dans les rumeurs de départ. Parmi tous ces joueurs "pas heureux", Blanc s'est attardé sur un cas précis: celui de Romain Faivre. Tout juste un an après son arrivée à Lyon, l'ancien Brestois est déjà sur le départ.

Le cas Romain Faivre

"Romain Faivre veut partir, vous le savez. Ne faites pas les étonnés. Il veut partir, il n'est pas heureux à Lyon. Mais cela dure depuis plus de trois mois. C'est aux deux parties de trouver les choses. J'aime ce joueur, j'ai essayé de le relancer mais il y a aussi d'autres joueurs, on ne peut pas se concentrer uniquement sur un joueur. (...) C'est dur car il y a un contrat et le club a misé beaucoup sur lui. Il faut avoir des solutions qui contentent tout le monde et ce n'est pas si facile que cela."

Acheté 15 millions d’euros à Brest le 31 janvier 2022, Faivre n’a jamais réussi à s’imposer à l’OL. Cette saison, il n’a disputé que 10 matchs de Ligue 1, dont trois en tant que titulaire. L’arrivée de Laurent Blanc au début du mois d’octobre dernier à la place de Peter Bosz ne lui a pas permis de retrouver un temps de jeu conséquent. Lors de la dernière journée de Ligue 1, le week-end dernier contre Strasbourg, il était même absent du groupe.