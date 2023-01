OL: "Il n'y avait pas vraiment de mentalité de gagnant", Bosz règle ses comptes après son licenciement

Licencié par l'OL en octobre et toujours à la recherche d'un nouveau challenge, Peter Bosz s'est exprimé à la télévision néerlandaise. Le technicien de 59 ans est revenu sur l'échec de son passage dans le Rhône.

Peter Bosz l'a encore mauvaise. Plus de trois mois après son départ de l'OL, l'entraîneur néerlandais s'est exprimé sur l'échec de son aventure dans le Rhône, après un peu plus d'une saison sur le banc et une 8e place en 2021-2022. "Il y a bien sûr une raison pour laquelle ils n'ont pas gagné de titre dans les années qui m'ont précédé (le Trophée des champions est le dernier titre de l'OL en 2012). À mon avis, le pouvoir reposait trop sur les joueurs et il n'y avait pas vraiment de mentalité de gagnant au club. Ils aimaient tout, mais n'étaient pas prêts à le mettre en pratique", a ainsi détaillé le Batave sur ESPN.

Bosz n'écarte pas d'entraîner une sélection

S'il profite de son temps libre pour aller "à des fêtes d'anniversaire le week-end", l'ancien coach de l'Ajax ne reste pas inactif et étudie plusieurs options, notamment aux Pays-Bas et en Angleterre. "Je reçois parfois des appels de clubs, oui. Le FC Groningen et le FC Utrecht ont appelé, mais j'ai tout de suite su que je ne voulais pas ça. J'ai parlé à Wolverhampton et Aston Villa, mais ils ont choisi d'autres entraîneurs."

Le technicien de 59 ans ne s'interdit aucun challenge et estime avoir les épaules pour diriger une sélection. "Je pense qu'un travail de sélectionneur me convient parfaitement. Vous pouvez toujours réussir en tant que nation avec un football offensif. On pourrait tout simplement jouer en 4-3-3 offensif avec l'équipe nationale néerlandaise", a-t-il suggéré. Une façon d'envoyer un message subliminal à la Fédération ? Cette dernière a pourtant annoncé que Ronald Koeman va prendre la suite de Louis van Gaal après la Coupe du monde, où les Oranje ont pris la porte en quart de finale face à l'Argentine.