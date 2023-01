Mercato: négociations entre Lorient et l'OL pour Faivre, Lille en embuscade

Les clubs de Lorient et de l'Olympique Lyonnais négocient autour d'une arrivée du milieu offensif en Bretagne lors du mercato hivernal selon les informations de RMC Sport. Lille garde aussi un oeil sur la situation du joueur de 24 ans.

En difficulté à l'OL où il n'a pas réussi à marquer lors de ses dix apparitions cette saison, Romain Faivre veut changer d'air pendant le mercato hivernal. Bonne nouvelle pour l'ancien joueur brestois, plusieurs équipes sont intéressées par ses services.

Selon les informations de RMC Sport, cela négocie entre Lorient et Lyon pour Romain Faivre. En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, le joueur de 24 ans pourrait quitter l’OL durant ce mercato hivernal.

>>Toutes les infos et rumeurs du mercato en direct

Lorient veut un prêt, Lyon un transfert

Toujours selon les informations de RMC Sport, les discussions sont toujours en cours et portent notamment sur le format de l'opération. Malgré la probable rentrée d'argent liée à la vente de Terem Moffi, ciblé par Nice et l'OM, Lorient aimerait se faire prêter Romain Faivre. Du côté de Lyon, on veut un transfert pour un joueur qui n'est pas heureux au club.

"Romain Faivre veut partir, vous le savez. Ne faites pas les étonnés. Il veut partir, il n'est pas heureux à Lyon. Mais cela dure depuis plus de trois mois, a lancé Laurent Blanc face à la presse la semaine dernière. C'est aux deux parties de trouver les choses. J'aime ce joueur, j'ai essayé de le relancer mais il y a aussi d'autres joueurs, on ne peut pas se concentrer uniquement sur un joueur. [...] C'est dur car il y a un contrat et le club a misé beaucoup sur lui. Il faut avoir des solutions qui contentent tout le monde et ce n'est pas si facile que cela."

Le Losc en embuscade

Acheté 15 millions d'euros à Brest en janvier 2022, Romain Faivre n'a jamais reussi à franchir un cap à l'OL. En 28 apparitions depuis sa signature chez les Gones, le joueur également passé par Tours et Monaco n'a marqué que trois buts et délivré qu'une seule passe décisive sous les ordres Peter Bosz puis de Laurent Blanc.

En cas d'échec des négociations entre Lyon et Lorient, Lille se trouve aussi sur le coup. Mais les échanges sont plus avancés avec les Merlus. Romain Faivre est actuellement sous contrat à l'OL jusqu’en 2026.