Mercato: Ronaldo a recalé un club de MLS pour rejoindre l'Arabie saoudite

Avant de s'engager avec le club saoudien d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo aurait fait l'objet d'une approche concrète du Sporting Kansas City (MLS), qui était prêt à lui offrir un énorme salaire.

Anciens pensionnaires de Ligue 1, Nicolas Isimat-Mirin (ex-Valenciennes, Toulouse…) et Rémi Walter (ex-Nice, Troyes…) auraient pu avoir un quintuple Ballon d’or et quintuple vainqueur de la Ligue des champions comme coéquipier en 2023. Car selon les informations du journaliste Fabrizio Romano et de ESPN, leur club de Kansas City a essayé de s’offrir Cristiano Ronaldo. Mais le Portugais a préféré rejoindre l’Arabie Saoudite en signant pour deux ans et demi à Al-Nassr, où il évoluera sous les ordres de Rudi Garcia.

Des approches timides d'autres clubs de MLS

Le Sporting Kansas City, qui n'a pas fait mieux que 12e sur 14e de la conférence ouest lors de la dernière saison de Major League Soccer, aurait tenté très concrètement de convaincre le Portugais. Un énorme salaire lui aurait même été proposé. Cette proposition aurait été étudiée par le clan Ronaldo, avec plusieurs échanges, mais ce dernier a finalement décliné. A en croire ESPN, d'autres formations de MLS auraient pris des renseignements, sans aller beaucoup plus loin.

Sans club depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United fin novembre, en pleine Coupe du monde au Qatar, Ronaldo s'est donc engagé à Al-Nassr, où il devrait toucher près de 200 millions d'euros par an. "Je suis impatient de découvrir un nouveau championnat dans un pays différent, a-t-il déclaré vendredi. La vision d'Al-Nassr pour le football masculin et féminin est très inspirante, on a pu voir durant la Coupe du monde que l'Arabie saoudite était un pays avec beaucoup d'ambitions et de potentiel."