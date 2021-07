Mercato: Ronaldo parti pour rester à la Juve ?

Annoncé sur le départ de la Juventus en fin de saison dernière, Cristiano Ronaldo pourrait finalement rester dans le Piémont. C'est du moins la volonté du club, selon Sky Sports.

Une saison compliquée avec la Juve, du moins sur un plan collectif, une seule année de contrat restante, et un message plus que mystérieux posté sur Instagram... Fin mai, Cristiano Ronaldo semblait plus que jamais proche d'un départ de Turin, et d'un dernier rebond dans un club d'envergure, à 36 ans.

Depuis, l'Euro est passé par là, les vacances aussi, et la situation aurait bien évolué. Si bien que d'après Sky Sports, la tendance est aujourd'hui à une nouvelle saison de CR7 sous le maillot zébré.

Un salaire qui refroidit les prétendants ?

Alors que le quintuple Ballon d'or doit reprendre ce lundi le chemin de l'entraînement dans le Piémont, le média britannique explique que la Juventus va lui dire qu'elle compte sur lui pour l'exercice 2021-2022. La Vieille Dame pourrait même proposer un nouveau contrat à son attaquant, pour ne pas avoir à le laisser partir libre dans un an.

Reste à savoir ce qu'en pense l'intéressé. Il est assez clair qu'au printemps, Ronaldo envisageait un transfert estival. Mais la Juve a finalement validé une qualification en Ligue des champions, ce qui peut lui permettre de vivre une saison intéressante. Et puis il y a la question de ses émoluments, aussi.

Ronaldo toucherait environ 30 millions d'euros nets par an à Turin, et peu de clubs - voire aucun - seraient aujourd'hui disposés à proposer autant à un joueur qui certes marque toujours un paquet de buts, mais qui commence tout de même à être rattrapé par les années. Et si aucune proposition intéressante ne se présente, il y a pire que de rester à la Juve...

Par ailleurs, Sky indique que la Juventus compte également proposer un nouveau contrat à son défenseur Giorgio Chiellini (bientôt 37 ans), ainsi qu'à l'attaquant argentin Paulo Dybala (27 ans).