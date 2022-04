Mercato: Rooney a refusé un poste d’adjoint de Ten Hag à Manchester United

En nommant Erik ten Hag sur le banc de Manchester United la saison prochaine, les dirigeants ont essayé de lui associer Wayne Rooney, légende du club actuellement sur le banc de Derby County. Mais selon The Athletic, ce dernier a refusé.

Ce n’est peut-être qu’une question de temps mais Wayne Rooney (36 ans) ne reviendra pas tout de suite à Manchester United, où il a passé treize ans (2004-2017). Selon The Athletic, les dirigeants des Red Devils ont proposé au meilleur buteur de l’histoire du club (253 buts) de devenir l’adjoint d’Erik ten Hag, officiellement nommé sur le banc pour la saison prochaine. Mais l’ancien joueur, désormais entraîneur de Derby County, a décliné la proposition.

Le nom de Van Persie également cité

Malgré la relégation de son équipe en League One (elle partait avec un handicap de 21 points et sans la possibilité de recruter), Rooney ne souhaite pas quitter le club, à moins d’obtenir un rôle de numéro 1. Manchester United étudie plusieurs pistes pour la formation du prochain staff. Ten Hag sera accompagné de son habituel bras droit, Mitchell van der Gaag.

L’ancien sélectionneur de l’Angleterre Steve McClaren figure parmi les pistes pour rejoindre le duo. Le nom de Robin van Persie, autre ancienne star du club, a également été évoqué mais il ne serait pas en mesure d’obtenir un permis de travail pour prendre de telles fonctions.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT



Rooney s’est exprimé jeudi soir sur la nomination de Ten Hag en marge de la soirée Hall of Fame de la Premier League. Et il valide le choix. "C'est un travail énorme et c’est bon de voir qu'ils ont maintenant mis un manager qui devrait avoir un peu de temps, a-t-il confié. Je suis sûr qu'ils vont le laisser reconstruire l'équipe parce que cela doit arriver. Les fans doivent être un peu patients avec lui car cela ne changera pas du jour au lendemain ou aussi vite que vous le souhaitez."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Premier League

"Ils doivent être un peu patients tant qu'ils voient la progression, les joueurs qui travaillent et jouent pour le maillot avec, espérons-le, un rôle pour viser le titre au cours des trois prochaines années. C'est là que les fans de United doivent être réalistes."