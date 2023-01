Premier League: West Ham annonce la disparition de l'un de ses coprésidents

Ce mercredi sur Twitter, West Ham a annoncé la disparition de l'un de ses coprésidents, l'homme d'affaires anglais David Gold. Ce dernier, âgé de 86 ans, est décédé des suites d'une courte maladie. Un hommage va lui être rendu dans les prochains jours par le club londonien.

West Ham pleure ce mercredi la mort de l'un de ses coprésidents. Âgé de 86 ans, David Gold s'est éteint ce mercredi mtin des suites "d'une courte maladie" évoque le club londonien dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

Un homme d'affaires passionné qui a grandi devant l'ancien stade de West Ham

L'homme d'affaire anglais a grandi en face de l'ancien stade des Hammers, Boleyn Ground (aussi appelé Upton Park), avant d'intégrer le club en tant que joueur à 13 ans et d'évoluer avec les jeunes.

David Gold était devenu le coprésident en janvier 2010 à la suite d'un rachat réussi. "Ila contribué à stabiliser le navire et à protéger l'avenir du club pendant une période de grande incertitude financière", expliquent les Hammers dans leur communiqué. "De toutes nos coentreprises, aucune ne nous a donné plus de fierté et de bonheur que le jour où nous avons pris possession de West Ham, notre club", explique l'autre coprésident, David Sullivan. "Il a toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour West Ham United, et son décès est une grande perte pour nous tous."

Un hommage va lui être rendu dans les prochains jours

Le manager de l'équipe première, David Moyes, a également un mot pour lui : "Je suis extrêmement triste d'apprendre cette nouvelle (...) David Gold était un visiteur régulier et toujours une source de soutien et d'encouragement pour moi et les joueurs. Il était clair qu'il avait un amour authentique et sincère pour le club et qu'il était un vrai supporter dans l'âme."

Si un hommage complet va lui être rendu, le communiqué ne précise pas encore la date de celui-ci. 17es de Premier League, les coéquipiers de Lucas Paqueta se déplacent ce mercredi sur la pelouse de Leeds pour la 19e journée de Premier League. Sans doute une première occasion de célébrer sa mémoire.