Mercato: Ruben Blanco va être recruté définitivement par l'OM

Prêté la saison dernière par le Celta Vigo, Ruben Blanco va s'engager définitivement pour l'OM. Le gardien de 28 ans va signer pour les trois prochaines saisons contre un chèque de 1,5 million d'euros à Marseille.

L'OM tient sa nouvelle doublure au poste de gardien de but. Et comme la saison passée, c'est Ruben Blanco qui sera le numéro deux dans la cage marseillaise, derrière son compatriote espagnol Pau Lopez.

Prêté par le Celta Vigo au cours de l'exercice 2022-2023, il sera acheté par le club olympien, qui déboursera 1,5 million d'euros selon nos informations.

7 matchs avec l'OM la saison passée

Un contrat de trois ans l'attend à Marseille, alors qu'il était initialement lié jusqu'en 2027 en Liga. Ruben Blanco repart du Celta en ayant disputé un total de 142 matchs officiels, pour 197 buts encaissés.

Lors des deux premiers matchs de préparation du club galicien cet été, contre Al-Nassr (5-0) et Benfica (2-0), le portier de 28 ans était à chaque fois entré en cours de jeu.

Une cinquième recrue pour l'OM

La saison passée sous les ordres d'Igor Tudor, l'ancien international espoirs espagnol, qui fête ce mardi son 28e anniversaire, avait disputé au total six matchs de Ligue 1 et un de Coupe de France, encaissant six buts au total. Il était présent sur le banc lors de tous les autres matchs de l'OM, y compris en Ligue des champions.

Ruben Blanco va devenir la cinquième recrue du mercato estival après Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Appelé à prendre la succession de Steve Mandanda en 2022, il ne connaîtra donc pas tout de suite un troisième club durant carrière et pourrait découvrir la grande Coupe d'Europe dans les prochains mois.