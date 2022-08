Mercato: Saint-Etienne va engager un buteur venu de Qarabag

En quête d’un nouvel élément offensif, l’AS Saint-Etienne va recruter un buteur sénégalais de 27 ans: Ibrahima Wadji, qui devrait s’engager avec Sainté lundi ou mardi. Le joueur de Qarabag a été supervisé par le staff stéphanois lors d’un match de tour préliminaire aller de Ligue de champions.

Les Verts, en recherche active d’un nouvel attaquant, semblent avoir enfin trouvé le profil souhaité: il s'agit d’Ibrahima Wadji, un buteur sénégalais de 27 ans qui évolue depuis l’été 2021 à Qarabag, en Azerbaïdjan. Le joueur avait été supervisé en Hongrie par Loïc Perrin le 9 août dernier lors du tour préliminaire aller de Ligue de champions entre Ferencvaros et Qarabag, une rencontre durant laquelle il avait inscrit un doublé.

Cet attaquant au gabarit assez léger (1,75 m) possède des statistiques flatteuses, lui qui a inscrit 20 buts en 36 matchs dans le championnat azéri la saison dernière. Globe-trotter, passé par les championnats turc et norvégien, il avait auparavant porté les couleurs d’Haugesund (Norvège), où il a pu marquer 19 fois en 43 matchs.

Bien connu de l'OM

Wadji a le mérite de faire l’unanimité au sein de la cellule de recrutement de l'ASSE, qui attend impatiemment son arrivée. Celle-ci pourrait être officialisée lundi ou mardi. Un profil prompt à attiser la curiosité des supporters stéphanois, qui espèrent une bonne pioche pour venir rebooster un secteur en berne (6 buts en 5 rencontres de Ligue 2).

Le Sénégalais est un attaquant bien connu des suiveurs de l’Olympique de Marseille. C’est lui qui, en février dernier lors de Qarabag-OM (0-3), s’était fendu d’un joli geste de fair-play.

Après avoir inscrit un but (accordé par l’arbitre, la VAR n’étant pas utilisée en C4) de la main, Wadji avait signalé son geste au corps arbitral après discussion avec son entraîneur et ses coéquipiers. Faisant annuler un but pourtant important dans la course à la qualification aux 8es de finale de la Ligue Europa Conférence. Un épisode sur lequel il était revenu après-coup en direct dans l’After sur RMC.